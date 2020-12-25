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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إجراء محادثات جديدة مع المحتجين ضد قوانين الزراعة في الهند

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 08:03 م
ناريندرا مودي
ناريندرا مودي
وكالات
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عرض رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الجمعة، إجراء محادثات جديدة مع المزارعين المحتجين ضد الإصلاحات الزراعية التي أقرتها حكومته، في أحدث مساعيه لإيجاد حل لهذا المأزق المستمر منذ شهر.

ويخيم عشرات الآلاف من المزارعين بالقرب من عدة مداخل تؤدي الى العاصمة نيودلهي منذ 26 نوفمبر اعتراضًا على ثلاثة قوانين جديدة يعتبرون أنها ستؤدي إلى تفكيك الأسواق المنظمة.

كما أن هناك خشية لدى المزارعين من توقف الحكومة عن شراء القمح والأرز بأسعار مدعومة، ما يضعهم تحت رحمة الشركات الكبرى.

وفي خطاب موجه إلى المزارعين بُث بشكل حي، سعى مودي إلى تهدئة شكوكهم مع تشديده على أن القوانين التي أقرت في سبتمبر سوف تمنحهم حرية ببيع منتجاتهم "في أي مكان ولأي شخص يريدونه".

وقال مودي البالغ 70 عاما "تنتشر الأكاذيب بأن الماندس (الأسواق) المحلية سيتم إغلاقها، وأن الحد الأدنى للدعم سيتوقف (...) لا تدعوا هؤلاء الذين لديهم دوافع سياسية يضللونكم".

وأضاف "أقولها بتواضع إننا جاهزون لمناقشة كل قضية مع المزارعين، وأيضا مع هؤلاء (الأحزاب السياسية) الذين هم ضدنا، من أجل مزارعينا".

كما أفرج مودي عن 2.5 مليار دولار مخصصة لـ90 مليون مزارع في إطار خطة مالية وضعها حزبه العام الماضي.

وبموجب خطة التحويل النقدي المباشر يتلقى المزارعون الصغار 6 آلاف روبية (82 دولارًا) على ارفع دفعات خلال العام.

ويعمل نحو 70 بالمائة من سكان الهند البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة في الزراعة التي تمثل 15 بالمائة من اقتصادها الذي تبلغ قيمته 2.7 تريليون دولار.

لكن في العقود الأخيرة توقف دخل المزارعين عن النمو، ويقول خبراء إن القطاع بحاجة ماسة الى التحديث ومزيد من الاستثمارات.

وطالبت نقابات المزارعين بإلغاء كامل للقوانين الجديدة وحذرت من احتجاجات أكبر في حال لم تلب مطالبهم.

وقد فشلت حتى الآن جولات عدة من المحادثات بين الوزراء وقيادات المزارعين في التوصل إلى إحداث خرق في هذه المشكلة.

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