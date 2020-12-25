محمد عبدالعزيز يكتب: أمرٌ لو تعلمون عظيم

فى مصر كما فى غيرها من دول العالم أيام وطنية تخلد ذكريات ومواقف، وتمجد رموزًا، وتحتفى بمواقف خالدة صنعها أبناء هذا البلد أو ذاك فى سبيل الدفاع عن الوطن وحماية مقدساته وأهمها الأرض، ومصر فى هذا الشأن ليست بدعًا من الدول التى تخلد رموزها وتحتفى بهم، مصر شأنها فى هذا كشأن كل الدول المحترمة ذات التاريخ العريق، فمن يوم للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد، إلى احتفال بعيد العمال، لآخر نحتفل فيه بشم النسيم، ويوم لذكرى تحرير سيناء، وعيد لثورة يوليو ١٩٥٢- وهى بالمناسبة الثورة التى تبعتها ثورتان غيرها نحتفل بهما أيضًا- ويوم لوفاء النيل.هكذا تستمر الأعياد والليالى الملاح فى بلادنا- زادها الله مجدًا وعزًا- زد على ما سبق من أعياد وطنية، احتفالًا بأيام خالدة، أعيادًا أخرى دينية للمسلمين وأخرى لإخوتهم المسيحيين، وهكذا يمضى العام من عيد إلى عيد، ومن مهرجان وكرنفال إلى آخر غيره، ونحن المواطنين فى هذا أصبح ديدننا البحث فى ظهر التقويم عن أيام الإجازات الرسمية تلك المدفوعة الأجر، نحسب متى سنتحصل على يوم الإجازة بهذه المناسبة أو تلك، حتى إذا جاء يوم الحدث قضيناه ونحن نغط فى نوم عميق، وإذا سألنا أحدهم ماذا ستفعل يوم العيد الفلانى، قال بمنتهى خفة الدم المصرية «مسترخيًا أو نائمًا على سريرى».ومعذرة إذا قلت إن ردًا من هذا النوع ليس إلا استخفافًا بالحدث وعدم لياقة مع أيام الوطن، فقد أصبحت علاقتنا بتاريخنا وأيامنا الخالدات مقطوعة تمامًا، وأتذكر أن صادفت يومًا كهذا أثناء زيارة لى إلى الصين، وكنت يومها فى المتحف الوطنى هناك- حسب جدول الزيارة- وفوجئت يومها بكم الزائرين من طلاب المدارس وكبار السن بل والشباب كذلك، والعبرة ليست فقط فى كثافة عدد الزائرين بل فى مدى الاهتمام والاحترام الذى يبدونه تجاه معروضات تُذكرهم بتاريخهم العظيم.المسألة إذن فى تقديرى هى نوع من المواءمة بين فعاليات احتفالية ينبغى أن نحييها فى نفوس أجيالنا الناشئة حتى يدركوا قيمة اليوم ورمزية الاحتفال، كما ينبغى علينا ألا نركن خلال هذه الأيام التى صنعها أسلافنا من أجل مجد الوطن ورفعته، لنحولها إلى أيام نوم وراحة، بل وعفوًا إذا قلت إن البعض يجعل منها أيام بلادة وعدم اكتراث، إن أى مناسبة تاريخية نحتفى بها يجب أن تكون مدعاة للفخر بالماضى، ومحفزًا للعمل من أجل مستقبل أزهى وأفضل حَلم به أسلافنا، بل وضحوا من أجله بتضحيات تعددت صورها بين سجن أو أَسر أو عاهة مستديمة أو استشهاد.وفى ظل الحديث عن الصورة المثلى لإحياء ذكرى أيامنا الخالدة عند المواطنين، أتذكر الدور الذى كان لإذاعاتنا ولقنواتنا- رغم قلة العدد قديمًا- فى تنبيهنا إلى هذه الأيام، سواء ببرامج مقدمة بعناية أو بأغنيات تتسق والمناسبة، أو بأفلام من ذاكرة السينما المصرية صنعت بأموال الشعب لتخليد أيامه العظيمة.اليوم للأسف ومع كثرة القنوات وتعدد الإذاعات، خاصة وعامة، لا نجد نفس القدر الذى عهدناه من الاهتمام والعناية.. فما الذى حدث؟ وهل يتعمد البعض محو تاريخنا الوطنى المجيد؟ وهل من المفيد إذن أن تُمنح مثل تلك الأيام كإجازات رسمية للعاملين فى الدولة؟ أليس من الأجدر أن يمضى الناس إلى حيث أماكن العمل والإنتاج لنستعيد بالعمل، وليس بالغناء وحده، مجدنا الذى كان؟وردنى هذا الخاطر ونحن فى ذكرى يوم النصر، الذى يوافق واحدًا من الأيام الخالدة فى تاريخ هذا الشعب العظيم، وقلت إن شعبًا عظيمًا صنع انتصاراته بتلاحم الشعب مع الجيش، وبإيمان الجميع بقيم الحرية والاستقلال الوطنى، ينبغى أن يكون قد أصاب بعض أبنائه فيروس لعين عمل على طمس هويتهم وجعلهم يركنون للراحة، وأصاب ذاكرتهم الوطنية فى مقتل، بل ربما صنع فيروس الجهل فيهم ما لم يفعله ألد الأعداء، فسعى لتهييف الشباب، وعمل على تسطيح كل عمل ذى مضمون بناه الأجداد ليفخر به الأحفاد.لكن الأحفاد صاروا- معظمهم للأسف- على الحال التى ترون من تغييب وعدم اهتمام، أو أنهم يبدون اهتمامًا زائفًا من خلال مظاهر احتفالية لا تمت للحدث المحتفَى به ولا مضمونه ولا مغزاه بأدنى صلة، وهنا وجب على أجهزة الدولة، ومعها مراكز الدراسات الوطنية، الوقوف عند الظاهرة ودراستها ورفع توصيات علمية إلى أولى الأمر.. فهذا أمرٌ لو تعلمون عظيم.