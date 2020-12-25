إحباط اختطاف طالبة والتحرش بها في كفر الشيخ

أحبط أهالي قرية "العرجان" التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، محاولة اختطاف 3 طلاب بمدرسة "كوم دميس" الزراعية المشتركة لزميلتهم في المدرسة من أتوبيس يقل الطالبات من قرية الروس إلى قرية كوم دميس حيث تتواجد المدرسة، ويمر بعدد من القرى منها العرجان.وأكد رزق سلطان، سائق الأتوبيس الذي يقل الطالبات في الواقعة المذكورة، لـ"الدستور"، أنه فوجئ بقيام 3 طلاب بمدرسة كوم دميس الزراعية باستيقافه عنوة ويريدون إنزال طالبة من الأتوبيس للاعتداء عليها والتحرش الجنسي بها، وعلى الفور قاومتهم وجاء المزيد من رفقائهم واعتدوا علي بالضرب حتى سالت الدماء مني وقاموا بتكسير الأتوبيس بالشوم والأسلحة البيضاء.وتابع السائق، أن الواقعة حدثت قبالة قرية "العرجان" وفور رؤية الأهالي لذلك قاموا بالتدخل الفوري وحماية الطالبات وأسعفوني وحينها هرب الطلاب المعتدين ومن معهم، وتوجهت إلى مركز الشرطة وقمت بتحرير المحضر رقم 47 أحوال مطوبس ضد كلا من "سعد.س.ا " " أحمد.ع.أ" "سعيد.ص.أ"، وذلك بقطع الطريق والتحرش بالفتيات ومحاولة خطف طالبة.واختتم أنه حتى الآن ما زال الطلاب طلقاء ويهددوني بالانتقام لمقاومتهم والإبلاغ عنهم.