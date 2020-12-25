سارة شريف تكتب: سلام قبل السلام

أحيانًا يكون كل ما يحتاجه المرء كى يفهم الواقع السياسى الذى يجرى أمامه هو أن يربط بالإجمال بين الأحداث التى تقع فى نقاط زمنية مختلفة؛ فكل الانعطافات السياسية الكبيرة بدأت بلفتات صغيرة لم ينتبه إليها أحد، واتفاقات التطبيع بين إسرائيل والدول العربية هى التجسيد النموذجى لهذا.فى أبريل ٢٠١٩ صدر مرسوم من ملك المغرب، محمد السادس، بالسماح للجالية اليهودية بإجراء انتخابات حرة لاختيار مجلس منتخب لأول مرة بعد خمسين سنة، فى ذلك الوقت هناك من فسرها بأنها خطوة رمزية، قليلون فقط رأوا أنها تعبر عن اهتمام القصر بيهود المغرب وعددهم ٢٥٠٠، كما أن الدستور المغربى وصف «الرافد العبرى» كمكون من مكونات الهوية الوطنية ما يعد أمرًا نادرًا بالعالم العربى، كما تُمنح الجنسية المغربية لليهود من أصل مغربى فى إسرائيل.. من أين يمكنك أن تجد دولة مثل المغرب- دولة إسلامية- تعتبر إسرائيل كدولة شتات لمواطنيها، وتعترف بأن اليهودية جزء من تراثها بل، وتقدم الجنسية المغربية للإسرائيليين؟هذه الخطوات لم تكن رومانسية كتعاطف مع الأقلية اليهودية فى المملكة، الحقيقة أن المرسوم الملكى جاء بعد تعيين الحاخام يئيشياهو بنتو من أسدود لمنصب رفيع فى قيادة الجالية، فبنتو ليس حاخامًا فحسب، بل هو ناشط معروف للإسرائيليين كزعيم روحانى جذب إليه آلاف المعجبين.الخطوة التى تم تفسيرها كتوجه من المملكة ومن الدول العربية لتعزيز فكرة التسامح الدينى مع كل الأديان، كانت تشير بوضوح إلى ثمة شىء يتحرك تحت السطح داخل المغرب.«لافتة المرسوم» لم تكن الوحيدة، كانت مجرد محطة فى سلسلة محطات، فمثلًا الدار البيضاء تضم متحفًا للذاكرة اليهودية، فضلًا عن «بيت للذاكرة» فى مدينة الصويرة التى اشتهرت تاريخيًا باحتضان عدد مهم من المغاربة اليهود، ويقام فيها أيضًا مهرجان سنوى للموسيقى اليهودية- العربية، كما أدرجت وزارة التربية الوطنية فى المناهج الدراسية دروسًا لتاريخ المغاربة اليهود وثقافتهم.فى يونيو ٢٠١٨ فقط، وصلت ثلاثة وفود مغربية إلى إسرائيل، من بينهم نشطاء المجتمع المدنى الذين يرون أهمية فى خلق الخطاب والعلاقات مع نظرائهم فى إسرائيل. كما زار العديد من الوفود الإسرائيلية المغرب فى السنوات الأخيرة لحضور مناسبات مختلفة، مثل المؤتمر الدولى للمناخ فى مراكش فى نوفمبر ٢٠١٦، ومسابقة سباق الجودو الكبرى التى أقيمت فى أكادير، والمؤتمر البرلمانى لدول البحر المتوسط المنعقد فى البرلمان المغربى بالرباط فى أكتوبر ٢٠١٧، وجولة دراسية أجرتها فى المغرب شركة تنمية مهارات القيادة.تعليق العلاقات الرسمية بين البلدين على إثر الانتفاضة الثانية عام ٢٠٠٢ لم يمنع- كما يبدو- التحركات الدافئة بين الجانبين، ولم يمنع استمرار مبادلات تجارية بلغت قيمتها ١٤٩ مليون دولار بين عامى ٢٠١٤ و٢٠١٧، حسب وسائل إعلام مغربية.كما أن المغرب من ضمن الزبائن الخمسة الأوائل لإسرائيل فى إفريقيا، كما أفادت نشرة لغرفة التجارة الفرنسية الإسرائيلية.ليس ترابطًا ثقافيًا واقتصاديًا فقط، فتربط أيضًا بين المغرب وإسرائيل اتصالات أمنية قوية، وحركة السياحة الإسرائيلية إلى المغرب نشطة جدًا، بمتوسط ٣٠ ألف إسرائيلى يزورون المغرب كل عام.وسياسيًا أيضًا هناك علاقة قوية، فأكثر من مرة تسربت أنباء حول استعداد نتنياهو لزيارة المغرب، ولا أحد يعلم إذا كانت هذه الزيارة تمت فعلًا أم لا، فضلًا عن أن المغرب أكثر دولة عربية استقبلت زيارات سرية لمسئولين إسرائيليين.كل ما سبق يعنى أنه لا داعى للاحتفال، فليس منطقيًا إقامة الفرح بعد عقود من الزواج.