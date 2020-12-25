«تقاذف الشباشب».. أغرب عادات الاحتفال بالكريسماس
الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 10:45 م
إسلام جمالطباعة
يعتبر الاحتفال بالكريسماس من الأشياء التي تضيف السعادة، فمع العام الجديد يأمل البعض بأن يحمل الكثير من الخير لتعويض عام 2020 الذى تسبب فى الكثير من الرعب لسكان العالم.
وهناك الكثير من العادات لبعض الدول فى الاحتفال بالعام الجديد تعتبر الأغرب نرصدها في هذا التقرير:
• المكسيك: «الرمي بالشبشب»
من العادات الغريبة فى الاحتفال بالكريسماس فى المكسيك هو رمى البعض بـ"الشباشب"، حيث يخرج الأطفال فى الشارع ويقومون بإلقاء "الشباشب" على بعضهم البعض.
• السويد: «حرق ماعز من القش»
يتم إنشاء تمثال عملاق لماعز من القش ويدعى "يول"، ويتم حرقه في ليلة رأس السنة ليجلب الحظ السعيد، وتم حرق التمثال حتى الأن 29 مرة منذ عام 1966.
• فنزويلا: «التزلج»
يحتفل الفنزويليون بالكريسماس بارتداء أحذية التزلج في الشارع للذهاب إلى الكنيسة حيث يتم غلق الطرق أمام الحافلات والسيارات.
«إلقاء باب المنزل بالحذاء»
أحد أغرب عادات الاحتفال بالكريسماس، حيث تقوم الفتيات غير المتزوجات بإلقاء أحذيتهن نحو الباب، إذا سقطت فى اتجاه الباب يتأكدن من أن دورهن لم يأت، أما إذا سقط بشكل معاكس للباب هنا يثقن بأن هذا العام ستكون ليلة زفافهن.
هولندا: «ترك أحذية الأطفال خارج المنزل»
الكريسماس في هولندا به تقليد يقوم به الصغار حيث اعتاد الأطفال ترك أحذيتهم خارج منازلهم مع بعض القش والسكر فيها انتظارا لسانتا كلوز وعطاياه في عيد الميلاد سواء هدايا أو حلوى أو مكسرات.
وهناك الكثير من العادات لبعض الدول فى الاحتفال بالعام الجديد تعتبر الأغرب نرصدها في هذا التقرير:
• المكسيك: «الرمي بالشبشب»
من العادات الغريبة فى الاحتفال بالكريسماس فى المكسيك هو رمى البعض بـ"الشباشب"، حيث يخرج الأطفال فى الشارع ويقومون بإلقاء "الشباشب" على بعضهم البعض.
• السويد: «حرق ماعز من القش»
يتم إنشاء تمثال عملاق لماعز من القش ويدعى "يول"، ويتم حرقه في ليلة رأس السنة ليجلب الحظ السعيد، وتم حرق التمثال حتى الأن 29 مرة منذ عام 1966.
• فنزويلا: «التزلج»
يحتفل الفنزويليون بالكريسماس بارتداء أحذية التزلج في الشارع للذهاب إلى الكنيسة حيث يتم غلق الطرق أمام الحافلات والسيارات.
«إلقاء باب المنزل بالحذاء»
أحد أغرب عادات الاحتفال بالكريسماس، حيث تقوم الفتيات غير المتزوجات بإلقاء أحذيتهن نحو الباب، إذا سقطت فى اتجاه الباب يتأكدن من أن دورهن لم يأت، أما إذا سقط بشكل معاكس للباب هنا يثقن بأن هذا العام ستكون ليلة زفافهن.
هولندا: «ترك أحذية الأطفال خارج المنزل»
الكريسماس في هولندا به تقليد يقوم به الصغار حيث اعتاد الأطفال ترك أحذيتهم خارج منازلهم مع بعض القش والسكر فيها انتظارا لسانتا كلوز وعطاياه في عيد الميلاد سواء هدايا أو حلوى أو مكسرات.