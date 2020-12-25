«تقاذف الشباشب».. أغرب عادات الاحتفال بالكريسماس

• المكسيك: «الرمي بالشبشب»

• السويد: «حرق ماعز من القش»

• فنزويلا: «التزلج»

«إلقاء باب المنزل بالحذاء»

هولندا: «ترك أحذية الأطفال خارج المنزل»

يعتبر الاحتفال بالكريسماس من الأشياء التي تضيف السعادة، فمع العام الجديد يأمل البعض بأن يحمل الكثير من الخير لتعويض عام 2020 الذى تسبب فى الكثير من الرعب لسكان العالم.وهناك الكثير من العادات لبعض الدول فى الاحتفال بالعام الجديد تعتبر الأغرب نرصدها في هذا التقرير:من العادات الغريبة فى الاحتفال بالكريسماس فى المكسيك هو رمى البعض بـ"الشباشب"، حيث يخرج الأطفال فى الشارع ويقومون بإلقاء "الشباشب" على بعضهم البعض.يتم إنشاء تمثال عملاق لماعز من القش ويدعى "يول"، ويتم حرقه في ليلة رأس السنة ليجلب الحظ السعيد، وتم حرق التمثال حتى الأن 29 مرة منذ عام 1966.يحتفل الفنزويليون بالكريسماس بارتداء أحذية التزلج في الشارع للذهاب إلى الكنيسة حيث يتم غلق الطرق أمام الحافلات والسيارات.أحد أغرب عادات الاحتفال بالكريسماس، حيث تقوم الفتيات غير المتزوجات بإلقاء أحذيتهن نحو الباب، إذا سقطت فى اتجاه الباب يتأكدن من أن دورهن لم يأت، أما إذا سقط بشكل معاكس للباب هنا يثقن بأن هذا العام ستكون ليلة زفافهن.الكريسماس في هولندا به تقليد يقوم به الصغار حيث اعتاد الأطفال ترك أحذيتهم خارج منازلهم مع بعض القش والسكر فيها انتظارا لسانتا كلوز وعطاياه في عيد الميلاد سواء هدايا أو حلوى أو مكسرات.