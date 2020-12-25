الطريق المسدود.. كيف أدت الصراعات السياسية فى إسرائيل إلى الانتخابات الرابعة؟

مع الكثير من الأمل والتفاؤل، أدت حكومة الوحدة فى إسرائيل اليمين القانونية، يوم ١٧ مايو الماضى، وسط تأييد كبير من الإسرائيليين، بعدما شهدت تل أبيب إجراء ٣ انتخابات عامة سابقة تكلفت الكثير من الأموال والجهد.ورغم اتفاق الحزبين الرئيسيين فى حكومة الوحدة، «الليكود» و«أزرق أبيض»، على أن تكون رئاسة الحكومة بالتناوب، وصلت الأمور إلى طريق مسدود مرة أخرى، الثلاثاء الماضى.فبحلول منتصف ليل الثلاثاء الموافق ٢٢ ديسمبر الجارى، تم حل البرلمان «الكنيست» تلقائيًا، كما يقتضى القانون، بعد انتهاء مهلة إقرار الميزانية العامة لعام ٢٠٢٠ دون أى اتفاق، لتتجه إسرائيل إلى عقد انتخابات عامة للمرة الرابعة خلال عامين، فى مارس المقبل.انهيار جانتس أمام نتنياهو.. غياب القيادة عن «اليسار».. وخلافات فى «القائمة العربية المشتركة»بدأت بوادر الأزمة بين بنيامين نتنياهو وبينى جانتس، زعيمى حزبى «الليكود» و«أزرق أبيض»، فى نوفمبر الماضى، بعدما اتهم كل منهما الآخر بالإخلال بالاتفاق المبرم بينهما فى مايو، على خلفية عدم طرح الحكومة بقيادة الأول الميزانية العامة للمصادقة فى «الكنيست»، وتشكيل الثانى لجنة تحقيق فى «قضية الغواصات» المتهم فيها «نتنياهو».وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، فى ذلك الوقت ردًا على سؤال عن الخلاف المتصاعد بين حزبه «الليكود» وحزب «أزرق أبيض»: «عندما لا يتم احترام الاتفاقات من جانب (أزرق أبيض)، فلا شك أننا فى طريقنا إلى الانتخابات».ورد «أزرق أبيض» على ما ذكره «نتنياهو»، فى بيان رسمى، قال فيه: «رئيس الحكومة هو مَن يخرق اتفاق الائتلاف، والإسرائيليون سيلومونه على التوجه إلى انتخابات جديدة».وأضاف البيان: «مَن يخالف الاتفاقات ويؤجل المواعيد ويحرم الدولة من الميزانية العامة لأشهر بسبب دوافع سياسية وشخصية هو بنيامين نتنياهو، وليس من قبيل المصادفة أن الأغلبية العظمى من الجمهور فى استطلاعات الرأى العام تحمّله المسئولية عن الذهاب إلى انتخابات مبكرة أخرى».واستمرت هذه الخلافات منذ ذلك الحين، وسط استمرار تظاهر الإسرائيليين ضد «نتنياهو»، غضبًا من محاولات تلاعبه بالقضاء والتهرب من التهم الجنائية الموجهة إليه، وعدم قدرة الحكومة على مواجهة أزمة فيروس «كورونا المستجد» بفاعلية، وارتفاع معدلات البطالة. وشهدت الفترة الماضية أيضًا إلغاء العديد من جلسات الحكومة، وجلسات اللجنة الوزارية لشئون التشريع، وصولًا إلى أزمة الميزانية العامة، التى حل الموعد النهائى لتمريرها، وفقًا للقانون، منتصف ليل الثلاثاء الماضى، وهو ما فشل فى النهاية، ما أدى إلى حل «الكنيست» والتوجه لانتخابات عامة رابعة فى أقل من عامين. ويواجه بينى جانتس تحديدًا أزمة كبيرة أمام ناخبيه فى الجولة المقبلة، فبعد أن رأى «اليسار» فيه أملًا كبيرًا لتخليص تل أبيب من «نتنياهو»، بدأ رئيس «أزرق أبيض» رحلة هزائم متتالية، وفى كل محطة منها فقد جزءًا كبيرًا من رصيده أمام الجمهور لصالح «نتنياهو» ومعسكر «اليمين».وتمثلت أولى محطات «هزائم» رئيس حزب «أزرق أبيض» فى عدم تنفيذ وعده بعدم الانضمام إلى حكومة «نتنياهو»، التى انضم إليها فى النهاية، ما سبب أزمة كبيرة بينه ومليون و١٠٠ ألف ناخب وعدهم بخلاف ذلك، كما أنه تعهد بالعمل على تعديل «قانون القومية»، والدفاع عن مؤسسات القضاء، لكن لا شىء تغير على أرض الواقع.ولم يستطع «جانتس»- بحكم خلفيته غير السياسية- التصدى لمناورات «نتنياهو»، ومنذ اليوم الأول للحكومة لم يره أحد يؤدى مهام رئيس الوزراء المناوب، وتلاشت صورته فى اتفاقات «التطبيع» التى وقّعتها تل أبيب مع عدة دول عربية، وكذلك فى الجهود المتواصلة لمواجهة «كورونا»، ولم يظهر نهائيًا وهو يتلقى اللقاح ضد الفيروس، كما فعل زعيم «الليكود».وبعدما حقق «جانتس» إنجازات محدودة خلال الأشهر الأولى من توليه رئاسة الوزراء بالتناوب، من بينها منع هجوم «الليكود» على الشرطة والنيابة العامة والقضاة، بدأ وضعه فى التدهور، وفقد المزيد من الناخبين.ولم يكن حال «جانتس» أفضل من حال أحزاب «اليسار»، التى غابت عنها القيادة القوية، ومن المتوقع إلحاق هزيمة شديدة بها فى الانتخابات المقبلة، كما أن «القائمة العربية المشتركة» تعانى من انشقاقات داخلية، وأصبحت مهددة بالتفكيك، وبالتالى خسارة قوتها السياسية الكبيرة الممثلة فى ١٥ مقعدًا بـ«الكنيست».ومما أظهر اتساع الخلافات بين أعضاء «القائمة العربية المشتركة» تحركات منصور عباس، زعيم القائمة، الذى دعا إلى تحسين العلاقات مع «اليمين» وبنيامين نتنياهو، وحض أعضاء القائمة على عدم الانحياز تلقائيًا إلى «اليسار» على حساب «اليمين»، وألمح إلى إمكانية دعم «نتنياهو» فى عمليات تصويتية مقبلة، بما فى ذلك قانون يمنح رئيس الوزراء الحصانة من الملاحقة القضائية فى ٣ قضايا فساد ضده، بشرط «اهتمامه بمصالح الناخبين العرب».وعلى الرغم من أن «نتنياهو» سعى إلى التقليل من أهمية العلاقات مع «عباس»، وقال إنه لن يعتمد على «القائمة العربية المشتركة»، لأن أعضاءها «مؤيدون للإرهاب»، فإن «عباس» أصر على موقفه السابق، وظهر فى مقابلة غير مسبوقة على قناة «٢٠» اليمينية الموالية لـ«نتنياهو»، منتقدًا القائمة لـ«فشلها فى استخدام نفوذها البرلمانى للتعاون مع الأحزاب الصهيونية، وتأمين الأموال والإصلاحات اللازمة للمجتمع العربى فى إسرائيل».الصراع مع «يمينا» و«إسرائيل بيتنا» وانشقاق جدعون ساعر يهددان تفوق «اليمين» فى المعركة المرتقبةعلى الرغم من تصاعد احتجاجات «اليسار» ضد «نتنياهو»، واستمرار «اليمين» فى تدعيم مركزه القوى على حساب هذه الكتلة، تظهر «حرب داخلية» بين أحزاب «اليمين» نفسها أكثر قوة وصعوبة من حربها مع «اليسار».يدعم هذه «الحرب الداخلية» انتماء الناخبين الداعمين لـ«اليمين» إلى معسكرات فكرية مختلفة، مثل: «القومية» و«الأمن والسيادة» و«الاقتصاد الحر» و«مواجهة النشاط القضائى»، كما أن نمو هذه الكتلة وزيادة قوتها جاء فى الأساس بسبب ابتعاد أصوات «الوسط» عن «اليسار»، لعدم امتلاكه برنامجًا أمنيًا واقتصاديًا واضحًا يقترحه على الجمهور، منذ عقدين من الزمان.واتضحت ملامح «الصراع اليمينى» بصورة ملحوظة فى الخلافات بين حزبى «الليكود» و«يمينا»، بسبب تعيينات القضاء، فالأخير يرى أن «نتنياهو» يقضى على فرصة فريدة لتثبيت غالبية «محافظة» فى المحكمة العليا، إذ سمح لوزير العدل، آفى نيسان كورن، بتعيين ٥ قضاة جدد بها.كما أن «يمينا» رفض طلب «نتنياهو» بالانضمام إلى حكومته، وخلال الأسابيع الأخيرة، تزايدت شعبية رئيسه نفتالى بينيت، على خلفية نشاطه الدءوب فى مواجهة أزمة فيروس «كورونا».وحتى هذه اللحظة، يبدو موقف «بينيت» غامضًا، فعلى الرغم من كل المواقف سالفة الذكر، أبدى رئيس «يمينا»، قبل أسابيع، استعداده للانضمام إلى حكومة «نتنياهو»، مشددًا بصفة مستمرة على أنه لا يعادى «نتنياهو»، كما أن الأخير توقف عن مهاجمة «بينيت»، لأنه يفهم أن «يمينا» والأصوليين هم شركاؤه فى أى حكومة مستقبلية شاء أم أبى.التحرك الثانى ضد «نتنياهو» داخل «اليمين» تمثل فى إعلان جدعون ساعر، عضو «الكنيست» المخضرم عن حزب «الليكود»، قبل حوالى أسبوعين، الانشقاق الأول فى صفوف الحزب، ليواجه «نتنياهو» أخطر تهديد له داخل الحزب الذى يتزعمه منذ عقد من الزمن.وقال «ساعر»، الذى استقال من «الكنيست» و«الليكود»: «هذه الحكومة نهبت نفسها والشعب.. التركيبة الحالية لن تكون قادرة على إجراء التغيير اللازم.. قبل عام حاولت التغيير وترشحت لرئاسة الليكود، لكنى خسرت أمام رئيس الوزراء نتنياهو».وأضاف: «أدركت أكثر من أى وقت مضى أن الليكود قد غيّر وجهه وابتعد عن مسار الدولة، وأصبح حركة تملق لرئيس الوزراء.. لا يمكننى تأييد هذه الظواهر، خاصة أن إسرائيل بحاجة إلى الاستقرار والوحدة، ونتنياهو غير قادر على ذلك».ولم يكتف القيادى اليمينى بتصريحاته العدائية ضد «نتنياهو»، وأعلن تسجيل حزبه الجديد رسميًا، استعدادًا لخوض الانتخابات العامة المقبلة، والذى أطلق عليه اسم «أمل جديد- وحدة لإسرائيل»، وانضم إليه كل من: يفعات شاشا، عضو «الكنيست» عن «الليكود»، ويوعز هندل وتسفى هاوزر، عضوى المجلس عن حزب «ديرخ إيرتس». ورغم أن المقربين من «نتنياهو» عمدوا على تشويه رئيس حزب «إسرائيل بيتنا»، أفيجدور ليبرمان، ووصفه باليسارى، ونجحوا فى تحويل نفتالى بينيت من زعيم مرتقب لـ«اليمين» إلى صورة سياسى متردد، فيبدو أنه من الصعب أن يفعلوا ذلك مع جدعون ساعر، لأنه تربى فى «الليكود»، و«مواقفه اليمينية» مثبتة وموثوق بها وراسخة. لكن من المتوقع أن يحاول بنيامين نتنياهو تشويه صورة «ساعر» بقوة، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مثلما فعل فى انتخابات ٢٠١٥، عندما علم أن لديه نية لخوض الانتخابات التمهيدية لـ«الليكود»، فهدده بتسريبات فاضحة، ما أجبره على التراجع واعتزال الحياة السياسية، حتى قرر العودة مجددًا قبل عام، وتقدم للانتخابات التمهيدية فى الحزب أمام «نتنياهو» وخسر.