البيت الأبيض: ترامب على علم بتفجير ناشفيل

أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على علم بتفجير ناشفيل، حسبما ذكرت قناة العربية.ومن جهته، قال جون كوبر عمدة ناشفيل، إن المدينة محظوظة لأن عدد إصابات الانفجار الكبير كان محدودا.هز انفجار هائل، الجمعة، وسط مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية، وشوهدت أعمدة دخان أسود وألسنة لهب تتصاعد من المنطقة.وأكد المتحدث باسم شرطة ناشفيل دون ايرن، أن الانفجار متعمد، قائلا إن تحقيقا كبيرا يجري لمعرفة خلفيات التفجير بمشاركة مكتب التحقيقات الاتحادي "إف بي آي".كما أعلن المتحدث باسم الدفاع المدني في ناشفيل جوزيف بليزنت عن نقل 3 جرحى وحالاتهم حرجة.