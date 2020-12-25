ضربة موجعة يتلقاها أردوغان بعد انضمام مستشاره السابق للمعارضة

ضربة قوية تلقاها حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، برئاسة رجب طيب أردوغان، بعد انضمام المستشار السياسي السابق للرئيس، إبراهيم أوصلو، لحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، والعمل كمستشار لزعيمه كمال كليتشدار أوغلو.وقال موقع حرييت التركي، إن الرئيس السابق لمعهد أبحاث الرأي العام أنار بأنقرة، إبراهيم أوصلو، أصبح مستشارًا لرئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، وتم تخصيص مكان خاص به في مقر الحزب.يأتي ذلك في ظل محاولات حزب الشعب لجذب الشخصيات العامة ذات الثقل السياسي والجماهيري في الشارع التركي، أملًا منه في كسب المزيد من الأصوات في الانتخابات المقبلة.ونقل الموقع عن نائب برلماني رفض الكشف عن هويته، قوله إن حزب الشعب الجمهوري يشن هجومًا سياسيًا في الأيام المقبلة، لتحقيق شعبية كبيرة في الشارع التركي، فقد كان السبب في عدم وصول حزب الشعب الجمهوري للسلطة عدم وجود أسماء ذات ثقة أو شعبية جماهيرية، وهو ما يسعي إليه الأيام الحالية.