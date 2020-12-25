الجزائر تسجل 434 إصابة و11 وفاة بكورونا

أعلن الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة الجزائرية لمتابعة فيروس كورونا، الجمعة، عن تسجيل 434 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة في يوم واحد.

وقال فورار- في مؤتمر صحفي اليوم- إن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 97 ألفا و441 حالة.. بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 2716 حالة.

وأضاف أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 65 ألفا و144 حالة، بعد شفاء 376 حالة خلال يوم واحد.. موضحا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 42 مريضا بالعناية المركزة.

وكانت أعلى حصيلة للإصابات بفيروس كورونا في الجزائر قد بلغت 1133 حالة في يوم واحد، وتم تسجيلها في 24 نوفمبر الماضي.

يذكر أن أغلب الإصابات كان يتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وأعلنت السلطات الجزائرية تشديد حظر التجوال المفروض حاليا بسبب كورونا؛ ليصبح من 8 مساء إلى 5 صباحا في 34 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.