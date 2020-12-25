مقتل 26 في غرق بحيرة ألبرت بأوغندا

لقي 26 شخصًا على الأقل حتفهم- الأربعاء- في حادث غرق قارب في بحيرة ألبرت الحدودية بين أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، كما أفاد الجمعة مسؤولون أوغنديون وكالة فرانس برس.وواجه القارب، الذي كان يقل ركابًا بين موقعي سونغا ليندو وباكواك الواقعين شمال شرق البحيرة، رياحًا عاتية، وغرق إثر ذلك، وفق ما قال أشرف أورومو المسؤول في الإدارة الأوغندية المكلفة موقع سونغا ليندو، لفرانس برس.وقال أورومو: "كان القارب يقلّ أكثر من 50 شخصًا، عثر على 26 جثةً، وأنقذ 21 شخصًا".وأضاف أن "عمليات البحث متواصلة ولا نتوقع العثور على أي ناجين".وأكد سامويل أونيانغو مسؤول الشرطة البحرية الإقليمية في المنطقة، تلك الحصيلة، مشيرًا إلى أن الركاب الذين لم يعثر عليهم، اعتبروا في عداد "المفقودين".وقال مصدر من جمهورية الكونغو الديمقراطية، إن حصيلة الحادث 41 وفاة، مضيفًا أن 7 أشخاص فقط قد نجوا، لكن لم يكن من الممكن تأكيد هذه الحصيلة من السلطات الأوغندية، وغالبًا ما تقع حوادث غرق في هذه البحيرة.وأعلن أونيانغو "بسبب قلّة التقيد بتدابير السلامة والظروف المناخية التي تتبدّل بسرعة، تشهد بحيرة البرت العديد من الحوادث".وفي يونيو، توفي 18 شخصًا بعد غرق قاربين في الجهة الكونغولية من البحيرة.