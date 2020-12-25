هويدا عطا تدخل موسوعة «جينيس» عن كتاب «الربع الخالي»

حطمت الكاتبة هويدا عطا، الرقم القياسي في موسوعة جينيس للأرقام بمشاركة كتابها "الربع الخالي" فى معرض الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة.وقالت الموسوعة، فى بيان لها، إن المؤلف حطم الرقم القياسي كأكثر مؤلف قام بتوقيع كتابه على نحو متزامن، حيث تم تسجيل الرقم القياسي من بين 40٫000 رقم قياسي مسجل في قاعدة بيانات.وأضافت أن الكتاب صدر من أكثر دور النشر أهمية بالإمارات على رأسها وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع على نحو متزامن، بمعرض الشارقة للكتاب بإمارة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة في 7 نوفمبر 2019.وأوضحت "نحن نقوم في جينيس للأرقام القياسية بالقياس والتحقق وتسجيل الإنجازات العالمية منذ عام 1954، واليوم تتمثل مهمتنا في تسجيل الأرقام القياسية الملهمة والممتعة لتشجيع الجمهور حول العالم على المشاركة، والاحتفاء بأفضل الإنجازات العالمية.وفى نفس السياق.. عبرت هويدا عطا عن فرحتها بإهداء موسوعة جينيس العالمية هذه الشهادة لي وإرسالها لي خاصة ونحن نمر بهذه الظروف الوبائية الصعبة بالعالم كله، والتي أثرت علي نفسياتنا وكتاباتنا.. فكانت بمثابة إضاءة بديعة بالعتمة.