زلزال يهز ستراسبورج الفرنسية

هز زلزال بلغت قوته 5ر2 درجة على مقياس ريختر المنطقة المحيطة بمدينة ستراسبورج الفرنسية، الجمعة، بعد توقف مشاريع الطاقة الحرارية الأرضية بسبب مخاطر الزلازل المحتملة.وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن زلزالا ثانيا وقع بعد ذلك، ولم يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار.وكانت المحافظة المحلية قد أوقفت ثلاث مشروعات للطاقة الحرارية الأرضية في مقاطعة باس راين على الحدود مع ألمانيا في منتصف الشهر الجاري بسبب سلسلة من الزلازل.وتستخدم مشاريع الطاقة الحرارية الأرضية، المياه الساخنة من أعماق الأرض كمصدر للطاقة.