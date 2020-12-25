رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 26 ديسمبر 2020 الموافق 11 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

زلزال يهز ستراسبورج الفرنسية

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 08:07 م
زلزال
زلزال
وكالات
طباعة
هز زلزال بلغت قوته 5ر2 درجة على مقياس ريختر المنطقة المحيطة بمدينة ستراسبورج الفرنسية، الجمعة، بعد توقف مشاريع الطاقة الحرارية الأرضية بسبب مخاطر الزلازل المحتملة.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن زلزالا ثانيا وقع بعد ذلك، ولم يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

وكانت المحافظة المحلية قد أوقفت ثلاث مشروعات للطاقة الحرارية الأرضية في مقاطعة باس راين على الحدود مع ألمانيا في منتصف الشهر الجاري بسبب سلسلة من الزلازل.
وتستخدم مشاريع الطاقة الحرارية الأرضية، المياه الساخنة من أعماق الأرض كمصدر للطاقة.

موضوعات متعلقة

«الصحة»: إمدادات طبية لمستشفى العريش العام لمواجهة كورونا بشمال سيناء

تفاصيل إصابة الفنان أمير كرارة بفيروس كورونا

طائرات إسرائيلية تشن غارات على مواقع فى قطاع غزة

السيطرة على حريق نقابة المهندسين بكورنيش النيل

الصور

image description

أهالى أرض اللواء يستغيثون من تركيب إعلانات داخل حرم السكة الحديد

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة في حملة بدمياط

image description

استمرار أعمال تطوير الوحدات ضمن «حياة كريمة» في أسيوط

image description

إزالة تعديات على الأراضى الزراعية فى عدة مراكز بأسيوط

image description

انطلاق انتخابات نادي قضاة أسيوط

الأكثر قراءة

تفاصيل إصابة الفنان أمير كرارة بفيروس كورونا

وبدأت رحلة التمرد.. مصطفى محمد يرفض المشاركة في تدريبات الزمالك

القبض على المتهم بحرق مصحة علاج الإدمان بالإسكندرية

وفاة نائب «مستقبل وطن» بالسويس بعد ساعات من رحيل زوجته

إنفوجراف

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

image description

إفيهات لا تنسى.. 20 عاما على عرض فيلم الناظر (إنفوجراف)

image description

5 أخطاء تجنبها أثناء ارتداء الكمامة (إنفوجراف)

image description

نصائح لأصحاب الأمراض التنفسية لمواجهة كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

فخ هانيبال.. كيف أجبرنا مجرم شرير على حبه؟

منوعات

علامتان أقل شهرة لسرطان البروستات يمكن اكتشافهما

صحيفة: إصابة طبيب فى بوسطن بحساسية شديدة بعد تلقيه لقاح مودرنا لفيروس كورونا

هل يمكن تناول الباراسيتامول والإيبوبروفين فى الوقت نفسه؟

الأرز البرى يثبت فعاليته فى خفض نسبة السكر بالدم

أيام زمان

قصة مخرج أمريكي تحرش بـ نعيمة عاكف.. «أكل علقة ساخنة وفريد الأطرش أنقذه»

هكذا دمرت نادية الجندي فنانًا كبيرًا: «ارتبطا بسبب قبلة وانفصلا بعد إفلاسه»

«أنت لا تصلح للتمثيل».. سر كراهية عادل أدهم للدنجوان أنور وجدي

«انتهى بطريقة مؤلمة».. تفاصيل الزواج السري بين ناهد شريف وكمال الشناوي

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
المؤتمر الدائم للمرأة العاملة وحملة مناهضة العنف ضد المرأة
صفاء النجار
هدى العجيمى.. مع الأدباء الشبان
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد رفعت.. قيثارة السماء «١-٢»
ماجد حبته
هل ينتحر أردوغان فى ليبيا؟!
المزيد

الثقافة

اقتصاديون: مصر ثانى أكبر منتج للغاز الطبيعى فى أفريقيا

الليلة.. «ترنيمة الصلاة الأخيرة» على المسرح الكبير بالأوبرا

حكاية صورة.. قصة تمثال نهضة مصر بميدان رمسيس قبل نقله

فى الذكرى الـ102 لميلاده.. أبرز 5 كتب تحدثت عن السادات