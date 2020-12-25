شرطة ناشفيل: توقف جميع خدمات النقل في محيط التفجير

أعلنت شرطة مدينة ناشفيل الأمريكية، إخلاء محيط منطقة التفجير وتوقف جميع خدمات النقل، وفقًا لما ذكرته قناة العربية.وأوضحت الشرطة، أنها تجرى حاليا عمليات مسح وقائية في منطقة التفجير.من جهتها، أكدت وزارة العدل الأمريكية: "لقد وضعنا جميع الموارد اللازمة للتحقيق بتفجير ناشفيل".