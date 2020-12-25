الصليب الأحمر: ارتفاع عدد قتلى هجوم في غرب إثيوبيا إلى 222

قال متطوع بالصليب الأحمر في إثيوبيا لرويترز، اليوم الجمعة، إن حصيلة قتلى هجوم وقع يوم الأربعاء في إقليم بني شنقول جومز غرب البلاد ارتفع إلى 222 شخصا.وأضاف المتطوع "أمس دفنا 207 ضحايا و15 مهاجما".ووقع الهجوم في قرية بيكوجي في مقاطعة بولين في منطقة متكل.وقدر مفوض حقوق الإنسان المعين من الدولة في البداية أن أكثر من مائة قتلوا.