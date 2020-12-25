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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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فن

نسرين طافش: محظوظة في 2020 بعرض «الوجه الآخر وختم النمر»

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 07:30 م
نسرين طافش
نسرين طافش
حسين الجندي
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عبرت الفنانة نسرين طافش عن سعادتها بالنجاح الذي حققته مؤخرًا من خلال ظهورها في عملين دفعة واحدة خلال عام 2020، خاصة توقيت عرضهما سويًا، مشيرة إلى أن العمل الأول هو مسلسل «ختم النمر» الذي تم تصويره مع بداية 2020، والعمل الثاني هو «الوجه الآخر» في منتصف 2020.

وأضافت نسرين طافش في تصريحات لـ«الدستور»: «حظي حلو هذا العام من خلال أعمالي الفنية بعرض العملين في توقيت واحد، ومبسوطة بنجاحهما، خاصة أنهما مع شركة مهمة مثل شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي».

وتابعت نسرين طافش: «نجاح العملين جاء لمجهود كبير بذله المخرج أحمد سمير فرج في مسلسل «ختم النمر» والمخرج سميح النقاش من خلال مسلسل «الوجه الآخر»، فيما أنني استمتعت بالتجربتين بشكل كبير خاصة مع تفاعل الجمهور مع الشخصيتين اللتين قدمتهما في العملين».

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