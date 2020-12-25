«التضامن» تفحص حالة «مسنة نفق شبرا»: ترفض دور الرعاية

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أن فريق التدخل السريع المركزي بالوزارة، قام بفحص المنشور الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وجود سيدة مسنة في نفق مشاة أمام مستشفى النيل بشبرا الخيمة.وأكدت الوزارة، فى بيان، أنه على الفور توجه الفريق للحالة، وبالحديث معها تبين أنها تدعى حبيبة وتبلغ من العمر 70عامًا من الزقازيق بمحافظة الشرقية، وأنها تجلس بهذا المكان يوميًا للتسول منذ سنوات، ولا ترغب في الانتقال إلى أحد دور الرعاية الاجتماعية.جدير بالذكر، أن وزارة التضامن الاجتماعي تتلقى شكاوى وبلاغات انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأشخاص فاقدي الرعاية على الخط الساخن 16439 وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء 16528 وعلى حسابات وزارة التضامن الاجتماعي بمواقع التواصل.