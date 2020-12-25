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مصر

وزيرة الصحة تضم العاملين بمركز طب أسرة الروضة لبعثة الحج الطبية

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 07:31 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
سارة سعودى - فاتن خديوي
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تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، مركز طب أسرة الروضة التابعة لإدارة بئر العبد الصحية، بمحافظة شمال سيناء، يرافقها الدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجي، والمهندس خالد عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بالوزارة، في إطار متابعة سير العمل وتوفير كافة الخدمات الطبية للمرضى بالمنشآت الطبية بالمحافظة، والتأكد من اتباع كافة الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا المستجد.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة راجعت خلال جولتها مخزون الأدوية، وألبان الأطفال بالصيدلية، كما تأكدت من وجود كافة التطعيمات الأساسية للأطفال، مشددة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا المستجد أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

وأضاف أن الوزيرة راجعت أيضًا مخزون الأدوية الخاص بالمبادرات الرئاسية التي تنفذها الوزارة تحت شعار "100 مليون صحة"، خاصة أدوية مبادرة رئيس الجمهورية لـ "فحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر عن الاعتلال الكلوي"، كما تأكدت من عمل الجهاز الخاص بمبادرة الرئيس للكشف المبكر عن ضعاف السمع، مشيدة بالخدمات الطبية التي يقدمها المركز لأهالي منطقة الروضة.

وأشار إلى أن الوزيرة استمعت إلى مطالب الفريق الطبي، الذين طالبوا بالانضمام إلى بعثة الحج الطبية نظرًا لأن أغلبهم من ذوي شهداء الوطن، وفي لفتة إنسانية وجهت وزيرة الصحة والسكان بانضمام كافة العاملين بمركز طب الأسرة بالروضة للبعثة الطبية للحج بعد أن تقوم السلطات السعودية بالبدء في إجراءات فتح الحج للدول.

جدير بالذكر، أن زيارة وزيرة الصحة والسكان اليوم لمحافظة شمال سيناء، تأتي بعد لقائها عددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دوائر محافظة شمال سيناء الأسبوع الماضي، وحرصها على الوقوف على كل الاحتياجات الطبية على أرض الواقع وسرعة توفيرها لأهالي شمال سيناء.

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