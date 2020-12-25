المعارضة التركية: أردوغان يضع الدستور على الرف

واصل المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، فايق أوزتراك، انتقاده لسياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بسبب عدم اعتراف الأخير بقوانين المحكمة الأوروبية بعد إدانتها لتركيا، على خلفية استمرار اعتقال رئيس حزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دميرتاش، قائلا إنه وضع الدستور على الرف.وأضاف أوزتراك في كلمته خلال المؤتمر الصحفي لحزب الشعب، اليوم الجمعة: "نظام القصر المسخ هو السبب في انهيار العدالة في تركيا، لقد أتينا في المرتبة 107 من بين 128 دولة في مؤشر سيادة القانون منذ عام 2014. لم يعد هناك دستور مطبق، هذا أردوغان وضع الدستور على الرف".وشدد أوزتراك على أنه في البلد الذي يُعلق فيها الدستور والقانون، أي يصبحان على الرف، فمن الطبيعي أن لا يوجد بها استثمار أو ثقة أو عمل، ولكن يوجد فقط الخبز المُعلق مادام القانون مُعلق أيضًا.وأضاف: "فلتعطي قرارًا يا سيد أردوغان، من الآن فصاعدًا، إذا قلت من ناحية إنك لن تعترف بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في حين أنك تقول سأجري إصلاح قانوني، وإن كنت تدير وجهك لأوروبا من ناحية أخرى فهذا ليس مضحكًا، حتى الغربان لن تضحك".