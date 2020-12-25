رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 25 ديسمبر 2020 الموافق 10 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المعارضة التركية: أردوغان يضع الدستور على الرف

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 08:47 م
فايق أوزتراك
فايق أوزتراك
منار أحمد
طباعة
واصل المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، فايق أوزتراك، انتقاده لسياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بسبب عدم اعتراف الأخير بقوانين المحكمة الأوروبية بعد إدانتها لتركيا، على خلفية استمرار اعتقال رئيس حزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دميرتاش، قائلا إنه وضع الدستور على الرف.

وأضاف أوزتراك في كلمته خلال المؤتمر الصحفي لحزب الشعب، اليوم الجمعة: "نظام القصر المسخ هو السبب في انهيار العدالة في تركيا، لقد أتينا في المرتبة 107 من بين 128 دولة في مؤشر سيادة القانون منذ عام 2014. لم يعد هناك دستور مطبق، هذا أردوغان وضع الدستور على الرف".

وشدد أوزتراك على أنه في البلد الذي يُعلق فيها الدستور والقانون، أي يصبحان على الرف، فمن الطبيعي أن لا يوجد بها استثمار أو ثقة أو عمل، ولكن يوجد فقط الخبز المُعلق مادام القانون مُعلق أيضًا.

وأضاف: "فلتعطي قرارًا يا سيد أردوغان، من الآن فصاعدًا، إذا قلت من ناحية إنك لن تعترف بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في حين أنك تقول سأجري إصلاح قانوني، وإن كنت تدير وجهك لأوروبا من ناحية أخرى فهذا ليس مضحكًا، حتى الغربان لن تضحك".

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

موعد إعلان سعر البنزين الجديد في مصر بعد القرار الجمهوري اليوم

وبدأت رحلة التمرد.. مصطفى محمد يرفض المشاركة في تدريبات الزمالك

إخلاء سبيل الطبيب المتهم بالتحرش في الزقازيق

خروج قطار عن القضبان يوقف «خط الصعيد»

الصور

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة في حملة بدمياط

image description

أهالي أرض اللواء يستغيثون من تركيب إعلانات داخل حرم السكة الحديد

image description

استمرار أعمال تطوير الوحدات ضمن «حياة كريمة» في أسيوط

image description

إزالة تعديات على الأراضى الزراعية فى عدة مراكز بأسيوط

image description

انطلاق انتخابات نادي قضاة أسيوط

الأكثر قراءة

تعرف على موعد فتح الطيران السعودي الدولي

القبض على المتهم بحرق مصحة علاج الإدمان بالإسكندرية

وبدأت رحلة التمرد.. مصطفى محمد يرفض المشاركة في تدريبات الزمالك

«الصحة»: إمدادات طبية لمستشفى العريش العام لمواجهة كورونا بشمال سيناء

إنفوجراف

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

image description

إفيهات لا تنسى.. 20 عاما على عرض فيلم الناظر (إنفوجراف)

image description

5 أخطاء تجنبها أثناء ارتداء الكمامة (إنفوجراف)

image description

نصائح لأصحاب الأمراض التنفسية لمواجهة كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

فخ هانيبال.. كيف أجبرنا مجرم شرير على حبه؟

منوعات

«دفعتني للجنون».. سجن مؤرخ روسي قطَّع حبيبته بمنشار

بالرقم القومي.. خطوات الحصول على كود الطالب studea.emis

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

«هنا مر سيدنا موسي».. أهم المعالم الجيولوجية فى سيناء (صور)

أيام زمان

«حب وخلافات ووفاة».. حكايات رفقاء تجربة محمد منير

حققت أحلامي المسرحية وتعثرت في السينما التجارية.. اعترافات محمد صبحي

«لازلت هنا».. رسائل بخط يد لويس جريس إلى محبوبته سناء جميل

أحزان عماد حمدي.. توفي مصابا بالاكتئاب وفقد بصره بسبب وفاة شقيقه التوأم

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
المؤتمر الدائم للمرأة العاملة وحملة مناهضة العنف ضد المرأة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد رفعت.. قيثارة السماء «١-٢»
صفاء النجار
هدى العجيمى.. مع الأدباء الشبان
ماجد حبته
هل ينتحر أردوغان فى ليبيا؟!
المزيد

الثقافة

هويدا عطا تدخل موسوعة «جينيس» عن كتاب «الربع الخالي»

في الذكرى 102 لميلاده.. السادات يروي قصة أم الأفندي

افتتاح معرض «وسكتت عن الكلام المباح» للفنان سمير فؤاد

دكتور مجدى يعقوب بثقافة المنيا