تامر كروان: فيلم «حظر تجول» يتحدث عن أمور مسكوت عنها

عبر الفنان تامر كروان عن سعادته بكونه مؤلف الموسيقي التصويرية للفيلم السينمائي الجديد «حظر تجول»، الذي عرض للمرة الأولى بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته 42، مشيرًا إلى أن الفيلم يتحدث عن أمور مسكوت عنها ولا يحب كثيرون الدخول في تفاصيلها.وقال «كروان» في تصريحات لـ«الدستور»: «الموسيقي في الفيلم تحاول أن تترجم ما يحكيه العمل خاصة التفاصيل، لكن بشكل ناعم بحيث أن يستقبله الجمهور»، مشيرًا إلى أنه لم يجد أي صعوبة في فكرة أن يقوم بعمل الموسيقي التصويرية لفيلم يتحدث عن فترة 2013، وأن الفترة ليست بعيدة وهي في القرن الـ 21، أما الصعوبة فتأتي مثلا في مسلسل مثل «واحة الغروب»، نظرًا لطبيعة الفترة والحبقة الزمنية التي تقدم فيه.