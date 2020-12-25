«الزراعة» تواصل تنفيذ مشروع ترقيم وتسجيل الأبقار والجاموس

واصلت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالاشتراك مع الجهات المعنية تقديم خدماتها للمزارع والمربي، لرفع مستوى دخل المواطن والمحافظة على صحة، وإنتاجية الحيوان، ومنع انتشار الأمراض الوبائية، والمحافظة على صحة الإنسان من الأمراض المشتركة التي تنتقل من الحيوان للإنسان.كما تقوم الهيئة بتنفيذ مشروع ترقيم وتسجيل الأبقار والجاموس لما فى ذلك من فوائد عديدة فهو مشروع قومي يحدد موقف الحيوان التحصيني ضد الأمراض الوبائية المختلفة، وموقف الحيوان الصحي ومباشرته أول بأول ومعرفة الأمراض التى يصاب بها ومعالجته منها.وقال تقرير هيئة الخدمات البيطرية، إن المشروع يحدد النسب والأصل وإمكانية تحسين السلالة وانتقاء الطلائق المتميزة، وتاريخ التأمين إذا رغب صاحب الحيوان حتى يتمتع بالعلاج المجاني والرعاية الصحية وصرف التعويض المناسب.وأشار التقرير، أن إجمالي عدد الحيوانات التى تم تسجيلها وترقيمها من خلال أطباء الهيئة والمديريات على مستوى الجمهورية بلغت 110.843 من الماشية، بينما بلغ إجمالي نشاط التأمين على الحيوانات 60.513 من الماشية.