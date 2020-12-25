رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 26 ديسمبر 2020 الموافق 11 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

احتجاز 15 طن مخدرات داخل حاويات تابعة لـ«حزب الله» بإيطاليا

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 08:27 م
جريدة الدستور
أحمد عاشور
طباعة
عثرت شرطة ميناء مدينة نابولي الإيطالية، على 15 طنا من المخدرات تبين أن حزب الله وراءها.

وأوضحت الشرطة في بيانها أن المخدرات عثرت داخل ثلاث حاويات مشبوهة، حسبما نقلت وكالة نوفا الإيطالية.

وقالت الشرطة الإيطالية إن إنتاج هذا المخدر كان يتركز في البداية في لبنان، وإن "الجماعات الإرهابية تبيعه لتمويل أنشطتها، حيث عثر على كميات كبيرة منه في مخابئ الإرهابيين".

وأشار البيان إلى أنها أكبر عملية مصادرة لعنصر "أمفيتامين" تقوم بها قوات شرطة على المستوى العالمي.

ومن جانبها أعلنت نيابة مدينة نابولي، أن المخدرات التي تتبع لحزب الله تضم مادة الأمفيتامين - الكابتغون، مشيرة إلى أن قيمة المخدرات المحجوزة لحزب الله تبلغ مئات الملايين من الدولارات.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

وبدأت رحلة التمرد.. مصطفى محمد يرفض المشاركة في تدريبات الزمالك

أول تعليق من يسرا بعد إصابتها بكورونا

«الصحة»: إمدادات طبية لمستشفى العريش العام لمواجهة كورونا بشمال سيناء

النيابة الإدارية تعلن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة دفعة 2018

الصور

image description

أهالى أرض اللواء يستغيثون من تركيب إعلانات داخل حرم السكة الحديد

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة في حملة بدمياط

image description

استمرار أعمال تطوير الوحدات ضمن «حياة كريمة» في أسيوط

image description

إزالة تعديات على الأراضى الزراعية فى عدة مراكز بأسيوط

image description

انطلاق انتخابات نادي قضاة أسيوط

الأكثر قراءة

تفاصيل إصابة الفنان أمير كرارة بفيروس كورونا

وبدأت رحلة التمرد.. مصطفى محمد يرفض المشاركة في تدريبات الزمالك

القبض على المتهم بحرق مصحة علاج الإدمان بالإسكندرية

وفاة نائب «مستقبل وطن» بالسويس بعد ساعات من رحيل زوجته

إنفوجراف

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

image description

إفيهات لا تنسى.. 20 عاما على عرض فيلم الناظر (إنفوجراف)

image description

5 أخطاء تجنبها أثناء ارتداء الكمامة (إنفوجراف)

image description

نصائح لأصحاب الأمراض التنفسية لمواجهة كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

فخ هانيبال.. كيف أجبرنا مجرم شرير على حبه؟

منوعات

علامتان أقل شهرة لسرطان البروستات يمكن اكتشافهما

صحيفة: إصابة طبيب فى بوسطن بحساسية شديدة بعد تلقيه لقاح مودرنا لفيروس كورونا

هل يمكن تناول الباراسيتامول والإيبوبروفين فى الوقت نفسه؟

الأرز البرى يثبت فعاليته فى خفض نسبة السكر بالدم

أيام زمان

قصة مخرج أمريكي تحرش بـ نعيمة عاكف.. «أكل علقة ساخنة وفريد الأطرش أنقذه»

هكذا دمرت نادية الجندي فنانًا كبيرًا: «ارتبطا بسبب قبلة وانفصلا بعد إفلاسه»

«أنت لا تصلح للتمثيل».. سر كراهية عادل أدهم للدنجوان أنور وجدي

«انتهى بطريقة مؤلمة».. تفاصيل الزواج السري بين ناهد شريف وكمال الشناوي

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
المؤتمر الدائم للمرأة العاملة وحملة مناهضة العنف ضد المرأة
صفاء النجار
هدى العجيمى.. مع الأدباء الشبان
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد رفعت.. قيثارة السماء «١-٢»
ماجد حبته
هل ينتحر أردوغان فى ليبيا؟!
المزيد

الثقافة

اقتصاديون: مصر ثانى أكبر منتج للغاز الطبيعى فى أفريقيا

الليلة.. «ترنيمة الصلاة الأخيرة» على المسرح الكبير بالأوبرا

حكاية صورة.. قصة تمثال نهضة مصر بميدان رمسيس قبل نقله

فى الذكرى الـ102 لميلاده.. أبرز 5 كتب تحدثت عن السادات