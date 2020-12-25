احتجاز 15 طن مخدرات داخل حاويات تابعة لـ«حزب الله» بإيطاليا

عثرت شرطة ميناء مدينة نابولي الإيطالية، على 15 طنا من المخدرات تبين أن حزب الله وراءها.وأوضحت الشرطة في بيانها أن المخدرات عثرت داخل ثلاث حاويات مشبوهة، حسبما نقلت وكالة نوفا الإيطالية.وقالت الشرطة الإيطالية إن إنتاج هذا المخدر كان يتركز في البداية في لبنان، وإن "الجماعات الإرهابية تبيعه لتمويل أنشطتها، حيث عثر على كميات كبيرة منه في مخابئ الإرهابيين".وأشار البيان إلى أنها أكبر عملية مصادرة لعنصر "أمفيتامين" تقوم بها قوات شرطة على المستوى العالمي.ومن جانبها أعلنت نيابة مدينة نابولي، أن المخدرات التي تتبع لحزب الله تضم مادة الأمفيتامين - الكابتغون، مشيرة إلى أن قيمة المخدرات المحجوزة لحزب الله تبلغ مئات الملايين من الدولارات.