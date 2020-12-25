إلغاء الحضور الشعبي لقداسي عيد الميلاد والغطاس بالإسماعيلية

أكد الأنبا سارافيم أسقف مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالإسماعيلية، اقتصار صلوات قداسي عيد الغطاس والميلاد المجيد على الآباء الكهنة فقط.وقال في بيان له: "نظرًا لتزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد وحرصا على سلامة الجميع وبخصوص قداسي عيد الميلاد وعيد الغطاس نوصي بعدم حضور أي من الشعب بتاتًا، وأن تكون الصلوات قاصرة على الآباء الكهنة فقط".كانت قد شهدت الاسماعيلية خلال الفترة الماضية زيادة ملحوظة في أعداد المصابين بفيروس كورونا.