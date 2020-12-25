الموافقة على تقسيط المديونيات المستحقة للكهرباء في الأقصر

وافق المهندس سامي أبووردة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتخفيف عن المواطنين وبحث الحالات الحرجة لذوي الدخل المحدود والأسر الأكثر فقرا بشكل خاص، مع التنفيذ العاجل لكافة القرارات التي سبق اتخاذها بشأن التيسير على المواطنين في السداد ومراعاة ظروفهم.وذلك فى استجابة فورية لطلب المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لبحث شكاوى المواطنين بشأن التخفيف عنهم والسماح بجدولة وتقسيط المديونيات المستحقة لشركة الكهرباء.وأمر رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء بإحالة كل مسئول بالشركة خالف تلك التعليمات ولم يتخذ الإجراءات اللازمة لمساعدة المواطنين والتخفيف عنهم لتحقيق عاجل، كما أمر بتسيير لجان خاصة اعتبارا من الغد السبت لبحث شكاوى المواطنين والعمل على حلها، وذلك في إطار حرص الدولة على مساعدة المواطنين والتخفيف عنهم ومنحهم كافة التيسيرات التي تساعدهم في التمكن من سداد مستحقات الشركة بسهولة ومراعاة الحالات الخاصة من المواطنين ذوي الدخل المحدود والقرى والأسر الفقيرة.