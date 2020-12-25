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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روس مستاؤون يطالبون بمزيد من جرعات لقاح كورونا

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 08:12 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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لجأ بعض الروس إلى مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة؛ للتعبير عن خيبة أملهم بعد الإعلان عن حصول الأرجنتين على 300 ألف جرعة من لقاح (سبوتنيك في) الروسي الواقي من فيروس كورونا قائلين إنه ينبغي توفير المزيد من الجرعات في الداخل.

ورغم توفر اللقاح في موسكو إلا أن مناطق أخرى عدة لم تحصل سوى على أعداد محدودة، وذلك في إطار برنامج تطعيم شامل. وقالت عدة مناطق إنها تلقت ألفي جرعة أو أقل إلى الآن.

وقال مسؤول في حكومة نوفجورود إن المنطقة حصلت على 600 جرعة إلى الآن. وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء أن منطقة كالينينجراد حصلت على 400 جرعة.

وقال ألكسندر، وهو من كالينينجراد، على تويتر "الأفضل أن نهرع إلى الأرجنتين لنحصل على التطعيم هناك".

وقال مسؤولون في سمارا إن المنطقة حصلت على 2741 جرعة من (سبوتنيك في) للمدنيين وألف جرعة للعسكريين المتمركزين هناك.

وقالت ماري، وهي مستخدمة أخرى على تويتر "رائع! 3000 لسمارا و300 ألف للأرجنتين".

ولم ترد وزارة الصحة الروسية على طلب للتعقيب حتى الآن.

وأصبح توفير كميات متساوية من لقاحات الوقاية من مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس قضية عالمية مع تأمين الدول الغنية، وخاصة الدول الأوروبية والولايات المتحدة، مئات الملايين من الجرعات للقاحات مختلفة في حين تعاني الدول الفقيرة للوصول إلى اللقاح.

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