«التعاوني الزراعي» ينعى رئيس الوطنية للانتخابات

نعى ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي نيابة عن 7000 جمعية تعاونية زراعية تمثل حوالي 30 مليون فلاح وتعاوني ببالغ الحزن والأسى المستشار الجليل لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نائب رئيس محكمة النقض، الذي فاضت روحه إلى بارئها اليوم الجمعة.وتقدم الاتحاد بخالص العزاء للشعب المصري بأثره، الذي فقد رجلًا وشخصيةً وطنيةً، تحملت المسؤولية في ظل ظروفٍ وتحدياتٍ صعبة، وساهمت في بناء مؤسسات الدولة داعين المولى عز وجل أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وأن يتغمده برحمته.