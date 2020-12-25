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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

حملات نظافة ورفع الإشغالات من محيط الكنائس بالمنيا (صور)

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 07:52 م
حملات نظافة ورفع
حملات نظافة ورفع الإشغالات
المنيا ـ على حسين
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أعلن اللواء أركان حرب أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى بالمنيا، رفع درجة الاستعداد القصوى وتفعيل غرف العمليات بالمركز والمدينة، استعدادًا للعام الميلادي الجديد واحتفالات عيد الميلاد المجيد.

حيث كلف رئيس المدينة رؤساء الوحدات المحلية التسع ورؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بشوارع وميادين المركز والمدينة وخاصة في محيط الكنائس والمطرانيات، مؤكدا أن هذه الأعمال تأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء الوزير أسامة القاضي محافظ المنيا، بمتابعة رفع القمامة، وكذلك رفع كفاءة الطرق والشوارع وتركيب لمبات الإنارة اللازمة.

وأضاف رئيس المركز، أن الوحدات المحلية التسع ورؤساء الأحياء قامت بعمل حملة نظافة وإشغالات مكبرة بتمهيد الشوارع ومتابعة أعمال رفع كفاءة الإنارة والنظافة ورفع الإشغالات ومتابعة الاستعدادات بنطاق الكنائس استعدادا لاستقبال عيد الميلاد المجيد.

وأوضح رئيس المركز أنه تم التنسيق مع القيادات الأمنية بالمركز والمدينة لمنع انتظار السيارات والدراجات البخارية بمحيط الكنائس والأديرة، خاصة بالمداخل والمخارج، ومتابعة وتلقي البلاغات أولا بأول وقيام شرطة المرافق بتكثيف أعمال الرفع لكافة الإشغالات ومنع وقوف الباعة الجائلين بالشوارع الرئيسية والميادين وخاصة بمناطق الكنائس.

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