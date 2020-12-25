25 مليون إصابة في أوروبا.. والاتحاد الأوروبي يبدأ التلقيح الأحد

سُجّلت أكثر من 25 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في أوروبا حيث يثير الفيروس المتغّير الذي ظهر في بريطانيا القلق أكثر فأكثر، في وقت يُفترض أن يبدأ الاتحاد الأوروبي الأحد حملات التلقيح.ومنطقة أوروبا التي تضمّ 52 دولةً (وتصل إلى الشرق وتشمل أذربيجان وروسيا) هي الأكثر تضررًا في العالم من حيث عدد الإصابات، تليها منطقة الولايات المتحدة وكندا (19،188،172 إصابة) وأميركا اللاتينية والكاريبي (15،024،469) وآسيا (13،617،004)، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس الجمعة.وكانت أوروبا أولى المناطق التي تجاوزت عتبة نصف مليون وفاة في 17 ديسمبر.قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس "خلال هذا العام الفظيع، رأينا التضحيات التي قدمها الكثير من الناس لحماية حياتهم والحفاظ عليها. يجب ألا نضيع هذه التضحيات".وأضاف في رسالة عبر الفيديو "اللقاحات تقدم الحلّ للخروج أخيرًا من هذه المأساة. لكن تلقيح العالم بأسره سيستغرق وقتًا".من جهته، دعا البابا فرنسيس في رسالة لمناسبة عيد الميلاد إلى تأمين "لقاحات للجميع، وخاصة للفئات الأكثر ضعفًا واحتياجًا في جميع مناطق الأرض" مشيرًا إلى أن "قوانين السوق وبراءات الاختراع" يجب ألا تكون "فوق قوانين الحب وصحة والبشريّة".وبحسب منظمة الصحة العالمية، دخل 61 لقاحًا مرحلة التجارب على البشر من بينها 16 لقاحًا في المرحلة الأخيرة من التجارب. على خط موازٍ، يتمّ تطوير 172 لقاحًا آخر.وبريطانيا حيث رُصدت السلسلة الجديدة من سارس-كوف-2، هي الدولة حيث يتفشى الوباء بأسرع وتيرة (+61%) بين الدول التي سجّلت أكثر من ألف إصابة يومية خلال الأيام السبعة الماضية.وتُؤكد دراسة نُشرت الخميس عبر الانترنت لكنها لم تصدر بعد في مجلة علمية، أن هذه السلالة الجديدة معدية أكثر من السلالات القديمة بنسبة تراوح بين "50% و74%".ويثير ذلك القلق. وقد رُصدت إصابة بالفيروس المتحوّل للمرة الأولى في ألمانيا، لدى امرأة على متن طائرة قادمة من لندن.وأعلن لبنان أيضًا تسجيل أول إصابة بالسلالة الجديدة من الفيروس على متن طائرة وصلت من لندن في 21 ديسمبر.وبحسب باحثين في "مدرسة لندن لحفظ الصحة وطب المناطق الحارة" الذين أعدّوا الدراسة، فإنه في حال عدم اتخاذ تدابير وقائية أكثر صرامة "سيبلغ عدد حالات الاستشفاء والوفيات نتيجة كوفيد-19 مستويات أعلى في عام 2021 من تلك المسجلة عام 2020".ودعا هؤلاء الباحثون خاصة إلى "تسريع" حملة التطعيم للحد من الحصيلة الصحية.في المقابل، أعلن وزير الصحة في جنوب افريقيا زويلي مخيزي عدم وجود دليل على أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجدّ التي رُصدت في جنوب إفريقيا أخطر أو معدية أكثر من تلك المكتشفة في بريطانيا.وفي وقت من المقرر أن تبدأ حملة التلقيح الأحد في الاتحاد الأوروبي، فرضت إيطاليا والنمسا وإيرلندا عزلًا جديدًا لمناسبة أعياد نهاية العام.دخلت إيطاليا، الدولة الأكثر تضررًا في أوروبا من جراء الوباء مع 70 ألف وفاة، مرحلة جديدة من القيود في مواجهة تفشي كورونا المستجد، تستمرّ حتى 6 يناير وتشمل الحد من التنقلات رغم التغاضي عن الزيارات العائلية في أيام الأعياد.وبدأ عزل ثالث أيضًا في إيرلندا وكذلك في النمسا، رغم أن فيينا سمحت بإعادة فتح أكثر من 400 منتجع تزلج في البلاد.وأغلقت الدنمارك الجمعة المتاجر غير الأساسية ودخلت حيّز التنفيذ في كيبيك قيود جديدة مع فرض العمل عن بعد وإغلاق المتاجر غير الأساسية حتى 11 يناير.في بريطانيا، أمضى آلاف السائقين عيد الميلاد في شاحناتهم، بعدما علقوا في منطقة دوفر، المرفأ البريطاني الرئيسي على بحر المانش، في انتظار الخضوع لفحص الكشف عن كوفيد-19 للانطلاق نحو القارة والعودة إلى منازلهم.وأعلنت فرنسا أنها سترسل أكثر من ألف وجبة للسائقين العالقين على حدود بريطانيا.وتزايدت أعداد الشاحنات القادمة من السواحل البريطانية، في كاليه في شمال فرنسا، وفق ما أعلنت إدارة المرفأ.ويقول باويل وهو سائق بولندي يبلغ 34 عامًا "عائلاتنا تنتظرنا، هذا الأمر يفطر قلوبنا".وأغلقت فرنسا القلقة حيال السلالة الجديدة للفيروس التي رُصدت في جنوب شرق انكلترا، الأحد حدودها لمدة 48 ساعة أمام الوافدين من بريطانيا، وتُستأنف الحركة ببطء شديد في الوقت الحالي.في أميركا اللاتينية، بدأت المكسيك وتشيلي وكوستاريكا، حملات التطعيم بعد تسلمها أولى الدفعات من الجرعات الأولى من لقاح فايزربايونتيك.وقالت ماريا ايريني راميريز وهي ممرضة مكسيكية تبلغ 59 عامًا أثناء تلقيها الحقنة في مستشفى مكسيكو العام، "إنها أفضل هدية يمكن أن نحصل عليها في 2020".وكانت زوليما ريكيلمي وهي ممرضة مساعدة تبلغ 46 عامًا تشعر بـ"التأثر والتوتر" الخميس أثناء تلقيها الجرعة الأولى من اللقاح في سانتياغو أمام عيني الرئيس التشيلي سيباستيان بينيرا.وتسلّمت الأرجنتين ثاني دولة رخّصت استخدام اللقاح الروسي "سبوتنيك-في" بعد بيلاروس، 300 ألف جرعة ويُفترض أن تبدأ التلقيح الأسبوع المقبل.وتسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة مليون و743 ألفا و187 شخصا في العالم وأصاب أكثر من 79،3 مليون شخص منذ ظهور المرض نهاية كانون الأولديسمبر 2019، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس الجمعة.