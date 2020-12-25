«الغد» ينعى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

نعى حزب الغد برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، وجميع قيادات الحزب، وفاة المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ونائب رئيس محكمة النقض.وأكد الحزب في بيان له: بقلوب محبيه داعين له بالفردوس الأعلى من الجنة، وأن يتغمده الله العظيم برحمته، ونسأل الله العظيم لأهله وذويه ولنا جميعا الصبر والسلوان.