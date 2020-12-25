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الجمعة 25 ديسمبر 2020 الموافق 10 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سلوفاكيا تسجل 4 آلاف إصابة بكورونا

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 05:55 م
كورونا في سلوفاكيا
كورونا في سلوفاكيا
وكالات
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أكدت سلوفاكيا الجمعة، تسجيل عدد قياسي من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الأربعة وعشرين ساعة الماضية بلغ 4046 إصابة، بحسب ما ذكرته سلطات الصحة.

كانت الرابطة الطبية وغيرها من منظمات الصحة في البلاد قد حذروا بالفعل من أن المستشفيات وصلت إلى حدودها القصوى وانتقدت سياسة الحكومة الخاصة بالجائحة، واصفة إياها بالفوضوية.

وأغلقت أغلب المتاجر في البلاد أبوابها باستثناء متاجر الأغذية والصيدليات ومحطات البنزين ومنافذ السلع الأساسية الأخرى وذلك وفقا للائحة دخلت حيز التنفيذ في 19 ديسمبر. وفي ذلك اليوم دخل حظر
تجوال حيز التنفيذ وتراقب الشرطة مدى الإذعان له.

غير أنه يمكن للأشخاص السير إلى العمل أو ممارسة التمارين الرياضية في الخارج.

وانتقدت وسائل الإعلام المحلية حقيقة أن القواعد تسمح بالتزلج وبإقامة أسرتين معا لمدة 24 ساعة في مناطق الرياضات الشتوية.

ولفتت سلوفاكيا التي يبلغ تعداد سكانها 5ر5 مليون نسمة، انتباه العالم في نوفمبر بإدخال الفحوصات الجماعية.

وكان رئيس وزراء سلوفاكيا ايجور ماتوفيتش قد قال إن هذا سوف يكون بديلا للإغلاق ولكنه أقر فيما بعد بالخطر المتنامي بأن تصبح المستشفيات مكتظة.

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