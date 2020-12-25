الموافقة على فتح فصل مدرسي تخصص فني مشغولات صوفية بدوية لفتيات مطروح

أعلن عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، موافقة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على فتح باب القبول للالتحاق بفصل تخصص (فني مشغولات صوفية بدوية بدوية) للطالبات ملحق بوحدة التدريب على المشغولات الصوفية البدوية واليدوية بمركز التنمية المستدامة بمنطقة القصر بمطروح.وأكد وكيل الوزارة، أن التقديم على مدار 3 أيام فقط انطلاقا من صباح بعد غدٍ الأحد، بمقر ديوان عام المديرية، وأن افتتاح هذا الفصل للفتيات يعد إطلالة متميزة للقطاع التعليمي عامة والتعليم الفني بصفة خاصة مع قرب حلول العام الجديد، وامتدادا لسلسلة الإنجازات الحادثة بالمنظومة التربوية.وأضاف سلامة أن فتح فصل المشغولات يعد إحياء للصناعات البيئية اليدوية التي تتسم بها المحافظة، بالتعاون مع مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح وبرعاية قائد الإقليم.