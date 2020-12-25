إصلاح كسر ماسورة مياه بحي شمال مدينة المنيا (صور)

انتهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، اليوم، وبالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، من إصلاح كسر بماسورة مياه بأحد الشوارع الرئيسية بحي شمال مدينة المنيا، كما تحفظت على معدات بناء مخالف وتحرير محضرين إشغال طريق لمطعم وأحد المحلات.وأكد العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، أنه في ضوء تنظيم حملات المتابعة المستمرة التي تنظمها الوحدة المحلية لأعمال الأحياء والقرى، قام حى شمال المدينة برئاسة محمود حسين بالسيطرة على كسر بماسورة مياه بشارع مديرية التربية والتعليم أمام النادى الرياضى بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، كما تم التحفظ على معدات بناء مخالف بشارع عدنان المالكى وعمل مذكرة للبندر لاستدعاء المخالف وأخذ التعهدات اللازمة عليه، وفى سياق متصل تم عمل عدد ٢ محضر إشغال والتحفظ على معدات مطعم ومحل تجاري.وأكد رئيس المدينة، أنه خلال جولته اليوم مع نائب المحافظ الدكتور محمد محمود أبوزيد بنطاق حى شمال المدينة، تم إغلاق وتشميع أحد مراكز الدروس الخصوصية بشارع الخلفاء بحى شمال المدينة وتم تحويل المخالف للنيابة العامة.