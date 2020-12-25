الأزهر يدين مقتل إمام مسجد في ألمانيا

أدن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بأشد العبارات مقتل أحد أئمة المساجد في ولاية «بادن فورتمبرج» جنوبي ألمانيا، بعد تعرضه لاعتداء، مساء الاثنين الماضي.وأكد المرصد أسفه تجاه هذا الحادث الإرهابي البغيض، مشيرًا إلى أن كثيرًا من المسلمين قد أصبحوا هدفًا للمتطرفين في العديد من المجتمعات الغربية؛ نتيجة التحريض من الجماعات اليمينية والأحزاب المتطرفة، كما يطالب بضرورة البحث عن حلول فاعلة لوقف أعمال العنف على الأصعدة كافة.