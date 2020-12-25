3985 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة
الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 05:44 م
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أعلنت السلطات الصحية في إسرائيل، الجمعة، تسجيل 3 آلاف و985 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية - في بيان أوردته صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) - أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 393 ألفا و63 حالة، من بينهم 33 ألفا و808 حالات نشطة.
وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 3 آلاف و171 حالة، بعد تسجيل 4 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية - في بيان أوردته صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) - أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 393 ألفا و63 حالة، من بينهم 33 ألفا و808 حالات نشطة.
وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 3 آلاف و171 حالة، بعد تسجيل 4 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.