التحالف العربي: ارتطام سفية تجارية بلغم زرعه الحوثيون بالبحر الأحمر

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ارتطام لغم زرعه الحوثيون بسفينة شحن تجارية جنوب البحر الأحمر.وأكد التحالف، أن اللغم الذي أصاب السفينة تسبب في أضرار طفيفة أصابت مقدمة السفينة دون وقوع خسائر بشرية.وأشار التحالف، إلى أن زراعة الميليشيات للألغام البحرية تهديد خطير للملاحة الدولية والتجارة العالمية، مؤكدا أن هناك ارتفاع في نشاط ميليشيا الحوثي الإرهابي بزراعة الألغام جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب.