المركز السعودي لإدارة الدين يعلن اكتمال خطة التمويل 2020

أعلن المركز الوطني السعودي لإدارة الدين، الجمعة، اكتمال خطة التمويل لعام 2020 والبالغ حجمها 220 مليار ريال سعودي بنجاح، مشيرا إلى أنه "تم تنويع مصادر التمويل عن طريق إصدارات حكومة المملكة العربية السعودية المحلية والدولية".وقال المركز في بيان له اليوم، إنه " تم استحداث قنوات تمويل جديدة تشمل: "التمويل الحكومي البديل، وتمويل سلسة الإمدادات، وطروحات خاصة، بالإضافة إلى مشروع توحيد الإصدارات الحكومية المحلية".كما أعلن المركز "وبحسب التقويم السنوي للإصدارات" عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر ديسمبر 2020 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي"، مشيرا إلى أن حجم الطلبات بلغ 721ر1مليار ريال سعودي ولم يتم تخصيص أي من هذه الطلبات نظرًا لاكتمال التمويل المحلي لهذا العام".