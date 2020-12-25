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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

انفجار لغم حوثي في سفينة تجارية جنوب البحر الأحمر

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 05:33 م
سفينة تجارية
سفينة تجارية
نيفين أشرف
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أعلن قيادة التحالف العربي، الجمعة، ارتطام لغم بحري زرعته المليشيا الحوثية بسفينة شحن تجارية جنوب البحر الأحمر.

وأوضح التحالف في بيان له منذ قليل أن أضرار طفيفة أصابت مقدمة السفينة دون وقوع خسائر بشرية، مشيرًا إلى ارتفاع النشاط الإرهابي من المليشيا الحوثية بزراعة الألغام جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وحذر التحالف العربي من أن زراعة المليشيا الحوثية للألغام البحرية تمثل تهديدًا خطيرًا للملاحة الدولية والتجارة العالمية.

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