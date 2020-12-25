حزب الشعب الجمهوري ينعى المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

نعى حزب الشعب الجمهوري المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، معربا عن بالغ التعازي لعائلته ورجال القضاء في الفقيد، داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم العائلة ومحبيه الصبر والسلوان.وقال حزب الشعب الجمهوري في بيان له: «الفقيد الراحل أدى دوره الوطني في انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب، بكل دقة وشفافية وجهد وعمل متواصل من أجل استكمال بناء مؤسسات الدولة المصرية، وللعبور بسفينة الوطن إلى بر الأمان، وقدم الراحل كل ما بوسعه لخدمة هذا الوطن في كل مكان عمل به في القضاء المصري».