بعد رفض تسليم صحفي معارض لأنقرة.. هل تشتعل التوترات الألمانية التركية؟

أكد موقع "أحوال" التركي أن ألمانيا رفضت تسليم الصحفي التركي كان دوندار، حيث صرح ممثل عن وزارة الخارجية الألمانية أمس الخميس بأن برلين "لا تسلم المطلوبين في قضايا الإدانات ذات الدوافع السياسية من حيث المبدأ".وقال ممثل الخارجية: "تبذل الحكومة الألمانية جهودًا لدعم وسائل الإعلام المستقلة والصحافة في جميع أنحاء العالم"، داعيًا إلى امتثال تركيا للمعايير الدولية للديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون "لعلاقات ثنائية جيدة ودائمة، وعلاقات جيدة ودائمة بين تركيا والاتحاد الأوروبي"، وتعكس تصريحات الخارجبة الألمانية إمكانية اشتعال التوترات بين البلدين.وجاءت التعليقات ردا على مدير الاتصالات الرئاسية التركي فخر الدين ألتون الذي حث ألمانيا على تسليم الصحفي المخضرم كان دوندار إلى تركيا "بدلا من تأييد جرائمه".وأدين دوندار بالسجن 27 عامًا و6 أشهر بتهم الإرهاب والتجسس يوم الأربعاء الماضي، فيما يتعلق بتغطية صحيفة جمهوريت اليومية المعارضة لجهاز المخابرات التركي MİT المزعوم أنه يشحن أسلحة إلى الجماعات الجهادية في سوريا خلال الفترة التي شغل فيها منصب رئيس تحرير الصحيفة.وأظهرت اللقطات التي نشرتها صحيفة جمهوريت شاحنات يسيطر عليها مسئولو المخابرات تنقل أكثر من 80 ألف طلقة ونحو 1000 قذيفة هاون ومئات قاذفات القنابل اليدوية.