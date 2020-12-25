رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 25 ديسمبر 2020 الموافق 10 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«سالم» يوضح: 5 محميات ذات طابع جيولوجي

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 05:07 م
محمية رأس محمد
محمية رأس محمد
أريج الجيار
طباعة
حظي ملف المحميات خلال السنوات الأخيرة بدعم الحكومة والقيادة السياسية ليتم استكمال تطوير المحميات الطبيعية وفق النظم العالمية للحفاظ عليها وما تزخر به من تنوع بيولوجي، وخلال عام 2020 عملت وزارة البيئة على تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للزوار لـ13 محمية منتشرة بربوع مصر.

تستعرض "الدستور" أبرز المحميات التي يغلب عليها الطابع الجيولوجي وفقا لما ذكره محمد سالم، مدير عام محميات المنطقة المركزية في ندوة السياحة الجيولوجية في مصر بالصالون الثقافي البيئي "اتحضر للأخضر".

- محمية رأس محمد وجزيرتى تيران وصنافير بمحافظة جنوب سيناء: تتميز منطقة رأس محمد بالشواطئ المرجانية الموجودة فى أعماق المحيط المائى لرأس محمد والأسماك الملونة والسلاحف البحرية المهددة بالانقراض والأحياء المائية النادرة، وتحيط الشعاب المرجانية برأس محمد من كافه جوانبها البحرية.

- محمية سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء: تحتوي محمية سانت كاترين على ثروة طبيعية وتراث ثقافى كبير، كما أن بها موائل صحراوية طبيعية للعديد من الأحياء النباتية والحيوانية.

- محمية وادى العلاقى بمحافظة أسوان: مثالًا جيدًا للأراضى الجافة إلا أنه يعرض صورة مذهلة وغنية بالأنواع المختلفة للحياة النباتية.

- محمية وادى الريان بمحافظة الفيوم: تتميز منطقة وادى الريان ببيئتها الصحراوية المتكاملة بما فيها من كثبان رملية وعيون طبيعية ومسطحات مائية واسعة وحياة نباتية مختلفة وحيوانات برية متنوعة والحفريات البحرية الهامة والمتنوعة.

- محمية أبو جالوم بمحافظة جنوب سيناء: احتوائها على أنظمة بيئية متنوعة من الشعاب المرجانية والكائنات البحرية والحشائش البحرية واللاجونات والأنظمة البيئية الصحراوية والجبلية.

موضوعات متعلقة

إخلاء سبيل الطبيب المتهم بالتحرش في الزقازيق

«اكتئاب مفاجئ ورسالة صوتية».. التنمر وراء انتحار طالب مدرسة المتفوقين

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي شهر ديسمبر 2020

وفاة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

الصور

image description

استمرار أعمال تطوير الوحدات ضمن «حياة كريمة» في أسيوط

image description

إزالة تعديات على الأراضى الزراعية فى عدة مراكز بأسيوط

image description

انطلاق انتخابات نادي قضاة أسيوط

image description

حملات على المطاعم والمقاهي لمتابعة الإجراءات الاحترازية بأسيوط

image description

حملات تفتيشية على المنشآت الطبية والصيدليات في أسيوط

الأكثر قراءة

وبدأت رحلة التمرد.. مصطفى محمد يرفض المشاركة في تدريبات الزمالك

تعرف على موعد فتح الطيران السعودي الدولي

إخلاء سبيل الطبيب المتهم بالتحرش في الزقازيق

مشاهد اللحظات الأخيرة.. والدة «شادي» تبكي: «خلوني أشوفه قبل الدفن»

إنفوجراف

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

image description

إفيهات لا تنسى.. 20 عاما على عرض فيلم الناظر (إنفوجراف)

image description

5 أخطاء تجنبها أثناء ارتداء الكمامة (إنفوجراف)

image description

نصائح لأصحاب الأمراض التنفسية لمواجهة كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

فخ هانيبال.. كيف أجبرنا مجرم شرير على حبه؟

منوعات

«دفعتني للجنون».. سجن مؤرخ روسي قطَّع حبيبته بمنشار

بالرقم القومي.. خطوات الحصول على كود الطالب studea.emis

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم ورقم العداد

أيام زمان

«حب وخلافات ووفاة».. حكايات رفقاء تجربة محمد منير

حققت أحلامي المسرحية وتعثرت في السينما التجارية.. اعترافات محمد صبحي

«لازلت هنا».. رسائل بخط يد لويس جريس إلى محبوبته سناء جميل

أحزان عماد حمدي.. توفي مصابا بالاكتئاب وفقد بصره بسبب وفاة شقيقه التوأم

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
دويتو الإسكندرانى وعبدالوهاب
مدحت بشاى
حتى لا نرى التاريخ بعين واحدة
جمال طه
ليبيا.. بين أطماع الإخوان وسراب التسوية السياسية
ماجد حبته
إغلاق ثالث.. وانتخابات رابعة!
المزيد

الثقافة

في الذكرى 102 لميلاده.. السادات يروي قصة أم الأفندي

افتتاح معرض «وسكتت عن الكلام المباح» للفنان سمير فؤاد

دكتور مجدى يعقوب بثقافة المنيا

سمية عزام: «الأمبريالية والهشك بشك» يرصد النظرة الاستشراقية للرقص الشرقي