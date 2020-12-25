«سالم» يوضح: 5 محميات ذات طابع جيولوجي

حظي ملف المحميات خلال السنوات الأخيرة بدعم الحكومة والقيادة السياسية ليتم استكمال تطوير المحميات الطبيعية وفق النظم العالمية للحفاظ عليها وما تزخر به من تنوع بيولوجي، وخلال عام 2020 عملت وزارة البيئة على تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للزوار لـ13 محمية منتشرة بربوع مصر.تستعرض "الدستور" أبرز المحميات التي يغلب عليها الطابع الجيولوجي وفقا لما ذكره محمد سالم، مدير عام محميات المنطقة المركزية في ندوة السياحة الجيولوجية في مصر بالصالون الثقافي البيئي "اتحضر للأخضر".- محمية رأس محمد وجزيرتى تيران وصنافير بمحافظة جنوب سيناء: تتميز منطقة رأس محمد بالشواطئ المرجانية الموجودة فى أعماق المحيط المائى لرأس محمد والأسماك الملونة والسلاحف البحرية المهددة بالانقراض والأحياء المائية النادرة، وتحيط الشعاب المرجانية برأس محمد من كافه جوانبها البحرية.- محمية سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء: تحتوي محمية سانت كاترين على ثروة طبيعية وتراث ثقافى كبير، كما أن بها موائل صحراوية طبيعية للعديد من الأحياء النباتية والحيوانية.- محمية وادى العلاقى بمحافظة أسوان: مثالًا جيدًا للأراضى الجافة إلا أنه يعرض صورة مذهلة وغنية بالأنواع المختلفة للحياة النباتية.- محمية وادى الريان بمحافظة الفيوم: تتميز منطقة وادى الريان ببيئتها الصحراوية المتكاملة بما فيها من كثبان رملية وعيون طبيعية ومسطحات مائية واسعة وحياة نباتية مختلفة وحيوانات برية متنوعة والحفريات البحرية الهامة والمتنوعة.- محمية أبو جالوم بمحافظة جنوب سيناء: احتوائها على أنظمة بيئية متنوعة من الشعاب المرجانية والكائنات البحرية والحشائش البحرية واللاجونات والأنظمة البيئية الصحراوية والجبلية.