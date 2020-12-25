اليمن: قتل ميليشيا الحوثي لأم أمام أطفالها جريمة بشعة

علق رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، على واقعة قتل ميليشيات الحوثيين للأم اليمنية أحلام العشاري، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور لأطفال الضحية وهم يودعون جثمان أمهم.وقال رئيس الحكومة اليمنية في تغريدة له عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "قتل الحوثيين الشهيدة أحلام العشاري في منزلها وأمام أطفالها جريمة بشعة تعبر بوضوح عن حقيقة هذه المليشيا العنصرية التي استباحت دماء اليمنيين الأبرياء وفجرت بيوتهم واعتدت على حرماتهم وأعراضهم".وأضاف: "لا يمكن لنا كيمنيين بغير مقاومة هذه الجماعة المجرمة وهزيمتها أن نجد السلام وأن نحفظ الكرامة".واقتحمت مليشيات الحوثي الإرهابية أمس الخميس، منزل الأم اليمنية في مديرية "العدين" بمحافظة إب اليمنية، وانهالوا عليها بالضرب في وحشية مفرطة حتى الموت.