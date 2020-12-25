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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غلق 4 كافيهات بالإسكندرية لتكرار مخالفة تقديم الشيشة للرواد

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 08:50 م
غلق كافيهات بالإسكندرية
غلق كافيهات بالإسكندرية
هبه عويضه
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أغلقت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، 4 كافيهات بالمنطقة التجارية «سيتي سكوير» بسيدي جابر شرق الإسكندرية، لمخالفتها الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا وتقديم الشيشة للرواد.

قاد اللواء جمال رشاد، وكيل رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، حملة موسعة بمنطقة «سيتي سكوير، وسموحة» بالتعاون مع إدارة رخص المحلات بحي شرق، فى إطار تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمتابعة الالتزام بالتوقيتات المعلنة لإغلاق الكافيتريات والمقاهي، وكذلك متابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ومنع تقديم الشيشة للرواد.

وأسفرت الحملة عن إلتزام منشأتين خلال الحملة، وإغلاق وتشميع 4 منشآت حققت مخالفة تقديم الشيش للرواد لتكرار المخالفة، فضلًا عن مصادرة الشيش من 7 كافيهات، وتم إعداد مذكرة للعرض على المحافظ لاتخاذ الإجراءات القانونية.

شارك فى الحملة محمد طلحة مدير عام إدارة السياحة، ومجموعة من مفتشي السياحة وقسم المتابعة.

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، على مواصلة تنفيذ حملاتها بمختلف الأحياء، مع استعدادها الكامل لتلقى شكاوى المواطنين استفساراتها على أرقام الشكاوى وكذلك موقع الإدارة الرسمي.

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