نائب محافظ القاهرة يحضر قداس كنيسة القديس نيقولاوس بالمقر البطريركي
الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 08:40 م
مصطفى عبداللهطباعة
حضر اللواء إبراهيم عبدالهادي اليوم، قداس كنيسة القديس نيقولاوس بالمقر البطريركي بمنطقة الحمزاوي بالقاهرة احتفالا بعيد القيامة المجيد لطائفة الروم الأرثوذكس.
وقدم اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية التهنئة لبطريرك ثيودروس الثاني بالعيد المجيد، متمنيا للأخوة الأقباط في مصر الخير والبركة والسلام.
وقدم اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية التهنئة لبطريرك ثيودروس الثاني بالعيد المجيد، متمنيا للأخوة الأقباط في مصر الخير والبركة والسلام.