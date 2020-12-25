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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«شخصية وطنية».. كيف نعى رجال السياسة لاشين إبراهيم؟

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 08:51 م
لاشين إبراهيم
لاشين إبراهيم
ريم محمود
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قدم الوسط السياسي التعازي في المستشار أشرف لاشين، عقب وفاته متأثرا بفيروس كورونا المستجد اليوم.

وفي السياق، ترصد «الدستور» أبرز ما قاله عنه الوسط السياسي.

طارق تهامي ناعيًا لاشين إبراهيم: أدى دوره الوطني بكل أمانة وانضباط
في البداية نعى الكاتب الصحفي طارق تهامي عضو مجلس الشيوخ، المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي فقده الوطن صباح اليوم، بعد أن أدى دوره في إدارة انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب، بكل أمانة وانضباط.
وقال طارق تهامي في بيان رسمي أصدره، إن الفقيد بذل كل الجهد اللازم للعبور بسفينة الانتخابات إلى بر الأمان، مستخدمًا أدوات القاضي العادل لمنح كل المتقدمين حقوقهم الدستورية، في الترشح والدعاية ومتابعة إعلان النتائج بكل دقة وشفافية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الفقيد الراحل وقف على مسافة واحدة من كل المرشحين لغرفتي البرلمان، الشيوخ والنواب، بصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية والحزبية.

بينما عبر المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ عن بالغ حزنه لوفاة القاضى الجليل المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأكد «أبوشقة» أن الراحل الكريم ترك وراءه سيرة طيبة نابعة من أصالته التى جعلته مثالا قويا للنزاهة وهو ما تجلى - بصورة واضحة - فى قيادته للهيئة الوطنية للانتخابات، وإنجاز أهم استحقاقين دستوريين فى عام 2020، وهما انتخابات مجلس الشيوخ وانتخابات مجلس النواب، ليكتمل البرلمان بغرفتيه، فى انتخابات نزيهة لا تشوبها شائبة.
وأوضح «أبوشقة» أن الجميع شاهد على الإدارة الحكيمة للمستشار لاشين للانتخابات البرلمانية التى جرت وسط ظروف صعبة يمر بها العالم، وتتمثل فـى وباء «كورونا»، لكن المستشار لاشين ومعاونيه نجحوا فى الخروج بهذه الانتخابات فى أفضل صورة، بفضل الإجراءات الاحترازية المشددة التى تم اتخاذها بحزم، لتخرج بصورة مشرفة تدل على حُسن الإدارة.
وأضاف «أبوشقة» أن الراحل الكريم أدى رسالته بأمانة وشرف واختتم حياته بعد أن أدى ما عليه، ضاربا المثل بإتقان العمل وأدائه على أكمل وجه، رحم الله الفقيد وألهم أسرته وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

وقال أشرف رشاد الأمين العام لحزب مستقبل وطن: أنعي ببالغ الحزن والأسى المستشار الجليل لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نائب رئيس محكمة النقض، الذي فاضت روحه إلى بارئها اليوم الجمعة.

وأتقدم بخالص العزاء للشعب المصري بأثره، الذي فقد رجلًا من رجال هذا العصر؛ وشخصيةً وطنيةً عظيمةً لا تقدر بثمن، تحملت المسؤولية في ظل ظروفٍ وتحدياتٍ صعبة، وساهمت في بناء واستكمال مؤسسات الدولة.

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