رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 25 ديسمبر 2020 الموافق 10 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

توديعًا لآخر جمعة في 2020.. وحدة الاتصال بإعلام الأزهر تنشر فيديو لمنشد أزهري

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 10:44 م
منشد الأزهري الشيخ
منشد الأزهري الشيخ صلاح أحمد
كتب: عمرو رشدي
طباعة
نشرت وحدة الاتصال بإعلام الأزهر فيديو إنشاد ديني يحث على التذكير بالصلاة على النبي في آخر جمعة لعام 2020، للمنشد الأزهري الشيخ صلاح أحمد أحد أبناء الكلية ومؤسس فريق أعلام المصطفى للإنشاد الديني.

وردد المنشد كلمات مدح وثناء في النبي صلى الله عليه وسلم داعيا الإكثار من الصلاة عليه، حيث ردد منشدا: «صلوا على سيدنا النبي خير الأنام، سيدنا النبي خير الورى مسك الختام، اللهم صلي على سيدنا النبي هو محبوبي ومطلبي، صلوا عليه، يارب صلى على حبيبي شمس الهدايا بدر البدور، هذا النبي شفيعنا وبمدحه هل السرور، صلوا عليه، اللهم صلي عليه، ماذا أقول بمدحه، هام الفؤاد بعشقه، طاب اللسان بذكره والكون تملؤه العيون، صلوا عليه وسلموا».

يذكر أن وحدة الاتصال بإعلام الأزهر تعمل على إبراز المواهب الفنية واكتشاف النماذج المتميزة وذلك برعاية فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة والدكتور غانم السعيد عميد الكلية والدكتور رضا أمين وكيل الكلية، وإشراف الدكتور حسام شاكر مدير الوحدة ومتابعة الدكاترة جمال أبو جبل ومحمد الشناوي ورامي دويدار ومهند السادات.


موضوعات متعلقة

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي شهر ديسمبر 2020

الباز: ظهور السيسي وسط الناس يرد على أكاذيب الإخوان في مشهد الكلية الحربية

إخلاء سبيل الطبيب المتهم بالتحرش في الزقازيق

السيسي يتفقد أعمال تطوير محاور شرق القاهرة

الصور

image description

أهالى أرض اللواء يستغيثون من تركيب إعلانات داخل حرم السكة الحديد

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة في حملة بدمياط

image description

استمرار أعمال تطوير الوحدات ضمن «حياة كريمة» في أسيوط

image description

إزالة تعديات على الأراضى الزراعية فى عدة مراكز بأسيوط

image description

انطلاق انتخابات نادي قضاة أسيوط

الأكثر قراءة

تعرف على موعد فتح الطيران السعودي الدولي

القبض على المتهم بحرق مصحة علاج الإدمان بالإسكندرية

إخلاء سبيل الطبيب المتهم بالتحرش في الزقازيق

وبدأت رحلة التمرد.. مصطفى محمد يرفض المشاركة في تدريبات الزمالك

إنفوجراف

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

image description

إفيهات لا تنسى.. 20 عاما على عرض فيلم الناظر (إنفوجراف)

image description

5 أخطاء تجنبها أثناء ارتداء الكمامة (إنفوجراف)

image description

نصائح لأصحاب الأمراض التنفسية لمواجهة كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

فخ هانيبال.. كيف أجبرنا مجرم شرير على حبه؟

منوعات

«دفعتني للجنون».. سجن مؤرخ روسي قطَّع حبيبته بمنشار

بالرقم القومي.. خطوات الحصول على كود الطالب studea.emis

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

«هنا مر سيدنا موسي».. أهم المعالم الجيولوجية فى سيناء (صور)

أيام زمان

«انتهى بطريقة مؤلمة».. تفاصيل الزواج السري بين ناهد شريف وكمال الشناوي

«حب وخلافات ووفاة».. حكايات رفقاء تجربة محمد منير

حققت أحلامي المسرحية وتعثرت في السينما التجارية.. اعترافات محمد صبحي

«لازلت هنا».. رسائل بخط يد لويس جريس إلى محبوبته سناء جميل

مقالات الرأي
صفاء النجار
هدى العجيمى.. مع الأدباء الشبان
د.كريمة الحفناوى
المؤتمر الدائم للمرأة العاملة وحملة مناهضة العنف ضد المرأة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد رفعت.. قيثارة السماء «١-٢»
ماجد حبته
هل ينتحر أردوغان فى ليبيا؟!
المزيد

الثقافة

هويدا عطا تدخل موسوعة «جينيس» عن كتاب «الربع الخالي»

في الذكرى 102 لميلاده.. السادات يروي قصة أم الأفندي

افتتاح معرض «وسكتت عن الكلام المباح» للفنان سمير فؤاد

دكتور مجدى يعقوب بثقافة المنيا