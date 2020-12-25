السودان يؤكد الاستعداد لبدء عمل بعثة يونيتامس الشهر المقبل

أكدت اللجنة الوطنية للتنسيق مع بعثة الأمم المتّحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، أنها مهدت فعليا لبدء عمل البعثة في بداية يناير المقبل، حسب الخطة الموضوعة لذلك بقرار مجلس الأمن 2524 الذي حدد اختصاصاتها.وأوضحت اللجنة، في بيان، أنه بدأ بالفعل تكوين اللجان المختصة لعمليات إكمال الانسحاب لكل عناصر بعثة الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة المشتركة في دارفور "يوناميد" المدنية والعسكرية في الزمن المحدد لذلك.وأضافت اللجنة، في بيانها، أنه بتوجيه من رئاسة مجلسي السيادة والوزراء، استطاعت أجهزة الدولة المختصة إقناع المجتمع الدولي بأن السودان قادر ومؤهل لحماية مواطنيه، أينما كانوا، وبصورة خاصة المدنيين المتواجدين في المناطق التي كانت تنتشر فيها بعثة "يوناميد" لأكثر من ثلاثة عشر عاما تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والذي يسمح بفرض عقوبات على السودان، وذلك وببدء تطبيق خطة حماية المدنيين التي تتبناها مجلس الأمن في الوثيقة 2020-429 بتاريخ 21 مايو 2020.وأوضحت أن هذا الخروج السلس ليوناميد في القرار 2529، سيكون نهائيا يوم 31 ديسمبر الجاري، كما طالبت حكومة السودان.