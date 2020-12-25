178 إصابة جديدة و9 حالات وفاة بكورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، تسجيل 178 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 361 ألفا و903 حالات، من بينها 2920 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، منها 376 حالة حرجة.وذكرت الوزارة- في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"- أنه تم تسجيل 207 حالات تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 352 ألفا و815 حالة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 6168 حالة.