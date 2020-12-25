تسجيل 37 حالة وفاة و1881 إصابة جديدة بكورونا في جورجيا

أعلنت السلطات الصحية في جورجيا، اليوم الجمعة، تسجيل 1881 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 218 ألفا و724 حالة.وأفادت صحيفة «جورجيا توداي»، على موقعها الإلكتروني، بأن عدد الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد- 19" ارتفع إلى 2313 حالة عقب تسجيل 37 حالة وفاة جديدة منذ أمس الخميس.وأشارت الصحيفة إلى أن عدد المتعافين من الوباء بلغ 169 ألفا و220 شخصا، فور تسجيل 1515 حالة تعافٍ جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مُضيفة أنه تم إجراء 13 ألفا و655 اختبارا للكشف عن الإصابة بالفيروس أمس.