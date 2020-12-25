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الجمعة 25 ديسمبر 2020 الموافق 10 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«القومي للإعاقة» ينعى المستشار لاشين إبراهيم

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 05:01 م
لاشين إبراهيم
لاشين إبراهيم
محمد الشريف
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نعى المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في بيان له منذ قليل، ببالغ الحزن والأسى، المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي وافته المنية صباح اليوم.

وأعرب الدكتور أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس في البيان، عن خالص عزائه لأسرة الفقيد، ولجموع الشعب المصري، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

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