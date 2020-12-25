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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

السفارة الأمريكية تنفي إخلاء مبناها في بغداد

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 07:41 م
السفارة الأمريكية
السفارة الأمريكية في بغداد
منار أحمد
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أكدت وكالة الأنباء العراقية، اليوم الجمعة، أن السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد نفت إخلاء مبناها وأكدت الاستمرار بالعمل.

في سياق متصل، قالت القيادة المركزية الأمريكية، الأربعاء، إن الهجوم الصاروخي الأخير على المنطقة الخضراء بالقرب من السفارة الأمريكية "تم تنفيذه بشكل شبه مؤكد من قبل ميليشيا مارقة مدعومة من إيران".

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، ويليام أوربان، في بيان، إن هجوم يوم الأحد ذي الـ21 صاروخًا كان أكبر هجوم صاروخي على المنطقة الخضراء منذ 2010.

وأضاف أوربان: "في حين أن هذا الهجوم الصاروخي البالغ عدده 21 صاروخًا لم يتسبب في وقوع إصابات أو ضحايا أمريكيين، إلا أن الهجوم ألحق أضرارًا بمباني مجمع السفارة الأمريكية، ومن الواضح أنه لم يكن يهدف إلى تجنب وقوع إصابات".

وتشرف القيادة المركزية الأمريكية على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

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