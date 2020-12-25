وزير شئون المجالس النيابية ينعى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

نعى المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، ببالغ الحزن والأسى المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الذى وافته المنية صباح اليوم الجمعة، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يشمله بعظيم عفوه وغفرانه، وأن يلهم الهيئة القضائية وأهله وذويه الصبر والسلوان.كما نعى وزير شئون المجالس النيابية، والدة المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام السابق لمجلس النواب والعضو الحالي بالمجلس، والتى وافتها المنية صباح اليوم، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة برحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.